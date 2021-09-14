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14.09.2021 20:00
Рубрика: В мире

Премьер Польши против дальнейшего углубления европейской интеграции

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил против дальнейшего углубления европейской интеграции. "Это тупиковый путь", - сказал он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если Евросоюз хочет выжить, если хочет быть сильным, он должен оставаться союзом суверенных государств, Европой отечеств, уважающих свои традиции и культуру", - сообщил Моравецкий. По его словам, попытки навязать входящим в ЕС странам социальную и культурную интеграцию, "продвигаемую некоторыми по идеологическим причинам", приведут к обратному эффекту.

Польша может лишиться миллиардов из бюджета Евросоюза

Стоит заметить, что это интервью, приуроченное к прощальному визиту в Польшу канцлера ФРГ Ангелы Меркель, совпало по времени с судебным иском Еврокомиссии против Польши. Брюссель требует от Варшавы остановить судебную реформу, которая нарушает общеевропейские принципы правового государства, и собирается прибегнуть к весьма ощутимым штрафам. Летом 2020-го года, когда на внеочередном саммите ЕС был одобрен общий бюджет на 2021-2027 годы, и на помощь странам, наиболее пострадавшим от пандемии, было выделено 750 миллиардов евро, страны-члены ЕС договорились об увязке выплат из фонда с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей.

Кроме того, польские регионы, парламенты которых приняли постановления, декларации или резолюции, затрагивающие права ЛГБТ-сообществ, в начале сентября получили от Еврокомиссии предупреждение, что игнорировать европейские ценности и при этом получать деньги из общего фонда восстановления экономики не получится. Очевидно, это и стало причиной евроскептического заявления Моравецкого, ведь от материальных европейских ценностей поляки отказываться не спешат. Напротив, польский премьер подчеркнул в том же интервью, что выступает за еще более тесное экономическое сотрудничество между странами единой Европы. А также, по его словам, Польша заинтересована в создании настоящей европейской армии, которая была бы в состоянии защитить страны союза "с юга, востока и севера".

В мире Европа Польша

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