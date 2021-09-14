Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Виктора Казанцева, экс-полночного представителя главы государства в Южном федеральном округе. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Казанцев скончался во вторник в Краснодаре после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

"Примите соболезнования в связи с кончиной Виктора Германовича Казанцева, Героя России, человека большой внутренней силы и личного мужества", - говорится в тексте телеграммы.

С 1999 года Казанцев руководил Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе, а в 2000 году был уволен в запас. После этого он на четыре года стал полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.

Путин назвал Казанцева "настоящим офицером" и "талантливым военачальником", который "посвятил жизнь защите Отечества, развитию ВС и сохранению славных ратных традиций".

"Он внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни. Его уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчинённым, за верность избранной профессии", - отметил президент.