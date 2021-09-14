Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе генерал Казанцев

В Краснодаре во вторник утром в госпитале скончался Герой России, генерал армии в отставке Виктор Германович Казанцев. Он прежде всего известен как командующий Северо-Кавказским военным округом и командующий Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе в ходе конфликта в Чечне. О смерти Казанцева сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного военного округа.

- Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни, - рассказал источник.

Казанцеву было 75 лет. В 1963 году он окончил Свердловское Суворовское военное училище, после чего занимал командирские должности в Закавказье и в Средней Азии. С 1991 по 1996 год был заместителем и первым заместителем командующего Забайкальского военного округа, затем был переведен на Кавказ.

С 1999 года руководил Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе, в 2000 году уволен в запас. После этого генерал в отставке на четыре года стал полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.