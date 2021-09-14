Путин обсудил меры поддержки граждан с руководством "Единой России"

После формирования Госдумы нового созыва правительство и парламент должны работать по-прежнему слаженно, как одна команда, необходимо сохранить ядро для оперативного решения социальных вопросов, заявил президент Владимир Путин во вторник на совещании с членами кабмина и руководством "Единой России", которое прошло в формате видеоконференции.

Одна команда: работа на результат

В Послании Федеральному Собранию, на съезде "Единой России" и на других мероприятиях прозвучали важные инициативы, имеющие особое значение для развития страны, укрепления экономики, социальной сферы и повышения благополучия граждан, отметил Путин. Это поддержка семей с детьми, людей старшего поколения, укрепление социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, газификации домов в городах и поселках. И, конечно, речь идет о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости.

Масштабные мероприятия требуют огромных финансовых ресурсов. Многие из решений были инициированы "Единой Россией" по итогам обращений граждан и вошли в народную программу партии, часть уже реализуется правительством, некоторые уже стали реальностью, напомнил Путин. На совещание были приглашены представители партии, чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет, и как планируется организовать контроль за их исполнением.

"Единая Россия", ее депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее", - подчеркнул президент. От этого зависит конечный результат, сказал он, призвав действовать слаженно, как одна команда.

До и после ковида

По социальным вопросам в целом докладывала вице-премьер Татьяна Голикова. "Наша задача - сделать так, чтобы каждый человек вне зависимости от возраста и социального положения чувствовал защиту государства, был здоров, благополучен и уверен в завтрашнем дне", - сказала она. Совместно с "ЕР" были выработаны меры с упором на наиболее уязвимые категории. Поддержка семей с детьми начинается с периода беременности, напомнила она, а для повышения адресности введена комплексная оценка нуждаемости. Так, для 77 процентов семей в этом году выплата на детей от 3 до 7 лет выросла в два раза, их получают родители более чем 3 млн малышей. Пенсионерам досталась выплата в размере 10 тысяч рублей, упрощается механизм установления пенсий. Для защиты соцвыплат от списания со счетов граждан за долги внесен законопроект с запретом. Но поддержка не должна ограничиваться выплатами, важно помочь в трудоустройстве - и здесь особый акцент на молодежи.

Разработана программа содействия занятости молодежи до 2030 года. Предстоит большая работа по преодолению последствий коронавируса. Здесь особая роль у углубленной диспансеризации. С июля ее прошли пока лишь 212 тысяч человек, но из них 84 процента переболели ковидом и имеют два и более хронических заболеваний. Охват медицинской реабилитацией планируется удвоить, сообщила вице-премьер.

"Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до окончания школы. В том числе нужно будет согласовать это с будущим составом парламента. По социальным вопросам там, как правило, разногласий не бывает, но нам нужно ядро сохранить парламента, на которое мы могли бы опираться, решая вопросы подобного рода", - подчеркнул Путин.

Президент также объяснил, что отложил поездку в Таджикистан, потому что в его самом близком окружении несколько человек заболели коронавирусом. "И один из этих сотрудников это человек, который работает со мной в непосредственной близости, - сообщил он. - Он был вакцинирован, но у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато: через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня". "Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", - заметил Путин, добавив, что титры у него достаточно высокие. "Надеюсь, что все будет так, как и должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", - заключил он.

О программе медицинской реабилитации перенесших ковид подробно рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Коронавирус дает осложнения на весь организм, приводя к обострению хронических заболеваний, констатировал он. "Чтобы программа реабилитации заработала, параллельно должна быть организована и программа диспансеризации. И в первую очередь здесь очень важен комфорт пациентов и выстраивание быстрых процессов диспансеризации. Если это будет затянуто, люди просто на нее не пойдут", - считает Проценко. Он предложил ввести дополнительную мотивацию для медработников первичного звена - на селе это особенно важно, там дефицит кадров. Это позволит сделать такую работу престижной, пояснил врач. Надо, чтобы система обратной связи работала эффективно и было понятно, какой эффект от вложений в эту сферу здравоохранения, указал, выслушав его, Путин.

Военным - по заслугам

Следующий доклад был кратким. Все военнослужащие получили выплату в 15 тысяч рублей, в том числе курсанты, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Военные пенсионеры получили по 10 тысяч рублей. "Я знаю, что министерство обороны и вы всегда уделяете большое очень внимание социальной поддержке военнослужащих и членов их семей, очень многое сделано для обеспечения жильем: и постоянным, и служебным. Вопросы решаются достаточно оперативно, но есть еще над чем работать", - сказал Путин.

"Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень много для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения, по многим направлениям - весь мир это хорошо знает - она уникальна, но, безусловно, она должна находиться в надежных руках. Люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства", - продолжил Верховный главнокомандующий. Минобороны очень много делает по этому направлению последние годы, и Путин надеется, что работа продолжится. А вопросам выплат нужно и впредь уделять пристальное внимание, указал он. Уровень доходов военных должен не снижаться, а подниматься в соответствии с ситуацией в экономике, инфляцией, пояснил президент.

Семейная политика: главное - дети

Тему поддержки семей продолжила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Здесь есть два направления работы - помогать семьям в трудной жизненной ситуации и создавать условия для сохранения и преумножения благополучия семей, не допуская этой кризисной ситуации, считает она. Вместе с родителями выработан комплекс мер, который вошел в программу "ЕР", и важно, чтобы были ресурсы для реализации, заметила Кузнецова. В том числе это расширение охвата поддержки семей, особенно в этом нуждаются малообеспеченные. "Сейчас есть пособия на детей от 3 до 7 лет, но, конечно важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку", - пояснила она. "Наращивая меры поддержки, конечно, нужно работать над совершенствованием их предоставления, и важные шаги уже сделаны", - заявила Кузнецова. Практика безбарьерного предоставления льгот и пособий должна быть распространена на всю страну, а гибкие вопросы в предоставлении разных форматов поддержки важно не забюрократизировать.

"В любой сложной ситуации семья может рассчитывать, что она может опираться на государство", - подытожила Кузнецова. "Государство берет на себя постоянные обязательства", - заметила она. Это значит, что меры поддержки будут реализованы всегда, а их форматов должно быть как можно больше. "Нам нужно достроить стройную систему поддержки семей с детьми", - повторил Путин. Есть еще ниши, которые нужно обязательно заполнить, добавил он. Возможности есть, подходы понятны, и нужна обратная связь.

Тему капремонта школ продолжила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Она заявила о необходимости избежать здесь бюрократии и формального подхода к освоению средств. Также нужно обязательно учитывать мнение людей на каждом этапе программы. Оказалось, что нуждающихся в модернизации школ больше, чем закладывалось в первый перечень программы, и их количество было увеличено. "Каждая школа должна соответствовать требованиям антитеррористической и пожарной безопасности", - сказала Шмелева. Но главная цель - создание развивающей среды. Так что было важно включить в программу вопросы обеспечения современным оборудованием. Кроме того, людям нужно повышение качества образования. Программа капремонта даст больше возможностей для дополнительных занятий в школах.

Деньги - на места

Об инфраструктурном развитии регионов и приведении дорожной сети в нормальное состояние, по переселению граждан из аварийного жилья и модернизации коммунальной инфраструктуры доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программа инфраструктурных кредитов регионам может быть продлена до 2026 года, идет проработка с минфином, сообщил он. "Регионы проявляют большой интерес к этому инструменту", - пояснил зампред кабмина. Принято решение о строительстве метро в Нижнем Новгороде и Челябинске, вопрос с метро в Красноярске дорабатывается, также рассказал он.

Наша задача - сделать так, чтобы каждый человек вне зависимости от возраста и социального положения чувствовал защиту государства, был здоров, благополучен и уверен в завтрашнем дне

Разрабатывается новая программа расселения жилья, правительством заложено 45 млрд рублей на 2022-2024 годы в проекте федерального бюджета, сообщил Хуснуллин. Потребуются комплексные поправки, которые могут быть приняты до конца года. Будет расселено около миллиона семей, это примерно 12 млн кв. м аварийного жилья. Всего же в стране ввели с начала года почти 50 млн кв. м жилья - почти на четверть больше, чем в прошлом году.

О старте масштабной программы бесплатной газификации домохозяйств рассказал вице-премьер Александр Новак. Президент призвал продолжить плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет магистральной трубы - "там есть вполне приемлемые для граждан решения и предложения". "Ни в коем случае нельзя забывать об этом", - подчеркнул он.