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14.09.2021 17:49
Рубрика: Власть

Путин оценил работу правительства во время пандемии

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство в целом очень неплохо себя показало в период пандемии, в острой ее фазе, считает президент РФ Владимир Путин.

"Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения, совместно с Госдумой, что очень важно", - сказал он на совещании с членами кабинета министров и руководством партии "Единая Россия".

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Глава государства при этом предположил, что многие вещи, наверняка, можно было бы делать лучше, эффективнее и своевременнее.

"Мне бы очень хотелось рассчитывать на то, что и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущем будет выстроена работа в таком ключе", - заключил президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Партии "Единая Россия" Пандемия коронавируса COVID-19

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