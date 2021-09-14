Путин оценил работу правительства во время пандемии

Правительство в целом очень неплохо себя показало в период пандемии, в острой ее фазе, считает президент РФ Владимир Путин.

"Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения, совместно с Госдумой, что очень важно", - сказал он на совещании с членами кабинета министров и руководством партии "Единая Россия".

Глава государства при этом предположил, что многие вещи, наверняка, можно было бы делать лучше, эффективнее и своевременнее.

"Мне бы очень хотелось рассчитывать на то, что и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущем будет выстроена работа в таком ключе", - заключил президент.