Путин: Парламент и правительство должны работать как одна команда

Слаженная работа между парламентом и правительством РФ должна быть сохранена, ведь от нее зависит конечный результат действий властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ и руководством "Единой России".

Открывая совещание, президент напомнил, что в ходе его Послания Федеральному собранию, съезда ЕР и других крупных мероприятий прозвучал целый ряд важных инициатив. Речь о масштабных мерах, требующих, по словам Путина, огромных финансовых средств. Это решения в пользу укрепления экономики, социальной сферы и, в конечном счете, повышения благополучия граждан. В частности, они направлены на поддержку семей с детьми и пенсионеров, расселение аварийного жилья, ремонт школ, газификацию, поддержку малого и среднего бизнеса и другие цели.

Многие меры в этом направлении, как отметил Путин, были предложены ЕР по итогам обращений граждан, встреч с людьми. Они вошли в народную программу партии, и часть инициатив уже реализуется, пояснил президент. По его словам, необходимо проверить, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет. А также определиться, как контролировать исполнение.

"Я знаю, что "Единая Россия", ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению, - заявил глава государства. - Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат".

Он подчеркнул, что это чрезвычайно важная вещь. "Действовать надо слаженно, как одна команда", - резюмировал Владимир Путин.