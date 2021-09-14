Путин: Парламент и правительство должны работать как одна команда

Новости

Собянин принял решение об увеличении максимального срока аренды каршеринга 16:31
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти 16:30
Шипачев установил рекорд КХЛ по голевым передачам 16:09
Московские ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тыс. рублей 16:07
ЦИК покажет данные о явке на выборах в режиме онлайн 15:58
Синоптик: "Бабье лето" в Москве длилось всего четыре дня 15:50
Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке 15:50
Путь от границы с Финляндией до Севастополя сократится до 16 часов 15:48
Алексей Попогребский снимет фэнтези 15:48
Голикова: Программа по капремонту школ стартует с 1 января 15:45
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми 15:34
Путин назвал Казанцева настоящим офицером и талантливым военачальником 15:28
В Греции ужесточили санитарные протоколы для туристов 15:24
Таджикистан вручил ноту протеста послу США после высказываний Байдена 14:58
СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 15:35
Рубрика: Власть

Путин: Парламент и правительство должны работать как одна команда

Текст: Татьяна Замахина
Слаженная работа между парламентом и правительством РФ должна быть сохранена, ведь от нее зависит конечный результат действий властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ и руководством "Единой России".

Открывая совещание, президент напомнил, что в ходе его Послания Федеральному собранию, съезда ЕР и других крупных мероприятий прозвучал целый ряд важных инициатив. Речь о масштабных мерах, требующих, по словам Путина, огромных финансовых средств. Это решения в пользу укрепления экономики, социальной сферы и, в конечном счете, повышения благополучия граждан. В частности, они направлены на поддержку семей с детьми и пенсионеров, расселение аварийного жилья, ремонт школ, газификацию, поддержку малого и среднего бизнеса и другие цели.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Путин дал поручения по итогам второго этапа съезда "Единой России". Главное

Многие меры в этом направлении, как отметил Путин, были предложены ЕР по итогам обращений граждан, встреч с людьми. Они вошли в народную программу партии, и часть инициатив уже реализуется, пояснил президент. По его словам, необходимо проверить, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет. А также определиться, как контролировать исполнение.

"Я знаю, что "Единая Россия", ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению, - заявил глава государства. - Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат".

Он подчеркнул, что это чрезвычайно важная вещь. "Действовать надо слаженно, как одна команда", - резюмировал Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Партии "Единая Россия" РГ-Видео

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
"Единая Россия" внесла поправки об отмене обязательного техосмотра
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий