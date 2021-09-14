Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми

В России необходимо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения до окончания школы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с федеральным правительством и руководством "Единой России".

Он пояснил, что эта тема будет обсуждаться. "В том числе надо согласовать это с будущим составом парламента", - указал глава государства.

Путин отметил, что по социальным вопросам разногласий в Госдуме обычно не бывает.

"Однако в парламенте важно сохранить то ядро, на которое мы могли бы опираться, решая вопросы подобного рода", - добавил президент.