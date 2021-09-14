Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию

Президент заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции и не поедет на саммиты ОДКБ и ШОС в Душанбе. Он примет участие в них в формате видеоконференции. Об этом Владимир Путин сообщил по телефону таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону.

Самоизоляция продлится "в течение определенного периода времени", сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, вчера на встрече с паралимпийцами в Кремле Путин сообщил о возможности "ухода на карантин". "У нас, к сожалению, врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеет", - сказал он.