Путин встретился с Асадом в Кремле

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Кремле.

Владимир Путин поздравил Башара Асада с прошедшим днем рождения и очень хорошим итогом президентских выборов. "Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - пояснил он.

Путин отметил, что Асад многое делает для налаживания диалога с политическими оппонентами. "Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед", - добавил он.

"Но для этого очень многое сделано, - продолжил российский лидер. - Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории".

Главная проблема в том, что иностранные вооруженные силы без решения ООН и санкций сирийских властей присутствуют на отдельных территориях Сирии, что явно противоречит международному праву и не дает возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны, продолжил Путин. До сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые продолжают терроризировать граждан. Хотя в освобожденные районы уже активно возвращаются беженцы.

"Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей", - заметил Путин. За первое полугодие товарооборот вырос в 3,5 раза. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию. Российский лидер надеется, что совместно удастся помочь сирийскому народу "встать на ноги во всех смыслах этого слова", помочь восстановить экономику, социальную сферу и сферу здравоохранения.

Российская и сирийская армии добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но и способствовали возвращению беженцев, подтвердил Асад. "Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла", - добавил он. Помогли нормализации жизни и политические мероприятия в Сочи и в Астане.

Хотя политические процессы уже как три года остановились, заметил Асад. "Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов", - пояснил он. Некоторые страны наложили на сирийский народ санкции - "античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные", продолжил президент Сирии.

Асад поблагодарил российский народ за гуманитарную помощь и МИД за четкую политику по защите легитимных общепризнанных принципов и норм международного права. Это право на самоопределение и право решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из национального законодательства. А также за политику по противодействию распространения терроризма. Ряд государств поставили целью искусно использовать терроризм для осуществления своих собственных задач, заметил он.