Путин встретился с Асадом в Кремле

Новости

Выписки и справки из ЗАГСа можно будет оформить онлайн 09:17
Мишустин утвердил мероприятия по развитию Кавказских Минеральных Вод 09:00
В Японии подсчитали количество пожилых людей старше 100 лет 09:00
14 сентября в Москву придет дождь с сильным ветром 08:51
Завершено благоустройство Звездного бульвара на северо-востоке столицы 08:49
Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве пенсионерки в Подмосковье 08:22
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна 07:54
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации 07:35
Шторм "Николас" усилился до урагана и приближается к побережью Техаса 07:03
На японской АЭС выявлены повреждения фильтров очистки радиоактивной воды 06:28
Инфекционист оценил заболеваемость коронавирусом осенью 06:25
Песков заявил об отсутствии изменений в рабочем графике Путина 05:37
В Приамурье суд ужесточил наказание убийце тигра Павлика 04:55
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют 04:48
В Эквадоре начали вакцинировать от коронавируса подростков с 12 лет 04:36
На Колыме задержали старателя с золотом на 1,3 млн рублей 03:52
США проведут 22 сентября глобальный саммит по борьбе с COVID-19 03:51
Два человека погибли при крушении одномоторного самолета в Эгейском море 03:26
В Афганистане сотрудники столичного аэропорта вернулись на рабочие места 02:48
Американский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Китаем 02:20
Пентагон: США близки к созданию и внедрению оружия направленной энергии 01:51
Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН 01:39
В Минздраве напомнили пять правил приема антибиотиков 01:24
Иностранцев задержали по делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки 00:25
Более 200 млн человек в мире могут мигрировать из-за изменения климата 13.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
Задайте вопрос руководителям Большого театра России
14.09.2021 07:23
Рубрика: Власть

Путин встретился с Асадом в Кремле

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Кремле.

Владимир Путин поздравил Башара Асада с прошедшим днем рождения и очень хорошим итогом президентских выборов. "Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - пояснил он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин подарил игрушки сирийской девочке

Путин отметил, что Асад многое делает для налаживания диалога с политическими оппонентами. "Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед", - добавил он.

"Но для этого очень многое сделано, - продолжил российский лидер. - Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории".

Главная проблема в том, что иностранные вооруженные силы без решения ООН и санкций сирийских властей присутствуют на отдельных территориях Сирии, что явно противоречит международному праву и не дает возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны, продолжил Путин. До сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые продолжают терроризировать граждан. Хотя в освобожденные районы уже активно возвращаются беженцы.

"Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей", - заметил Путин. За первое полугодие товарооборот вырос в 3,5 раза. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию. Российский лидер надеется, что совместно удастся помочь сирийскому народу "встать на ноги во всех смыслах этого слова", помочь восстановить экономику, социальную сферу и сферу здравоохранения.

Российская и сирийская армии добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но и способствовали возвращению беженцев, подтвердил Асад. "Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла", - добавил он. Помогли нормализации жизни и политические мероприятия в Сочи и в Астане.

Хотя политические процессы уже как три года остановились, заметил Асад. "Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов", - пояснил он. Некоторые страны наложили на сирийский народ санкции - "античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные", продолжил президент Сирии.

Асад поблагодарил российский народ за гуманитарную помощь и МИД за четкую политику по защите легитимных общепризнанных принципов и норм международного права. Это право на самоопределение и право решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из национального законодательства. А также за политику по противодействию распространения терроризма. Ряд государств поставили целью искусно использовать терроризм для осуществления своих собственных задач, заметил он.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Президент РГ-Видео

Главное сегодня

SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
Эксперты РАО проверят учебник по английскому языку с недопустимым контентом
Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий