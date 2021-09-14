Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной"

Прививку "ЭпиВакКороной" сделали больше 1 млн россиян. Об этом журналистам рассказал руководитель разработавшего вакцину центра "Вектор" Ринат Максютов, пишет ТАСС.

По его словам, только 0,5% завершивших вакцинацию заразились коронавирусом, заболевание они перенесли в легкой форме. В числе побочных эффектов после "ЭпиВакКороны" он отметил кратковременную болезненность в месте инъекции и в редких случаях - повышение температуры до 37,5 градуса, которая может держаться в течение суток.

Руководитель центра "Вектор" также подчеркнул, что вакцина в гражданском обороте уже более девяти месяцев, а с апреля этого года она находится в широком применении. За весь период ее произведено в количестве более 4 млн доз, а уже этой осенью она будет выпускаться в количестве до 5 миллионов доз в месяц, потому что открывается новая производственная площадка компании "Герофарм".

Сейчас "ЭпиВакКорона" поставляется во все регионы России. С 16 июля на нее заключен новый государственный контракт. Она стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Препарат разрешен для использования среди пожилых людей.