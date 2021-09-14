14 сентября в Москву придет дождь с сильным ветром

По прогнозам синоптиков, в столице в ближайшие часы ожидается усиление ветра и дождь. Придет непогода с северной части Московской области. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

"В ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с, дождь, температура воздуха не превысит +14 градусов", - сообщает ведомство. Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как сообщает Метеобюро Москвы и области, содержание кислорода в течение дня ожидается пониженным, атмосферное давление неустойчивым. Погода будет малокомфортной, особенно для метеочувствительных людей.

Кстати

Максимальная температура 14 сентября была в 1955 году и составила +27,1. А в 1939 году в этот день было -1,4.