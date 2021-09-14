ЦФО предсказали нехватку инженеров и агрономов

Каких специалистов с высшим образованием будет недоставать экономике в ближайшие 10 лет, вычислили в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. По их расчетам, нужда страны в выпускниках вузов скоро вдвое превысит их реальное число. Для центральных регионов наиболее острым обещает быть дефицит специалистов в обрабатывающей промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Однако вакансии, которые открывают местные компании сегодня (и на которые могут ориентироваться будущие абитуриенты), говорят о востребованности совсем других профессий.

Наука предсказывает

Согласно исследованию РАНХиГС, в 2018-2020 годах на рынок труда по окончании вузов выходило от 756 до 828 тысяч специалистов. При этом кадров с высшим образованием по-прежнему не хватало. Ученые считают, что это говорит о структурном перекосе: ребята учатся не по тем направлениям, которые актуальны для работодателей. К 2035 году потребность в выпускниках вырастет с 1,04 до 2,25 миллиона человек - а закрыть ее при нынешней производительности вузов будет некем.

"В целом по стране наиболее дефицитными являются специальности, необходимые для развития отраслей реального сектора экономики: машиностроения, наземного транспорта, сельского хозяйства, ветеринарии, химических технологии?, биотехнологии, электроники, радиотехники и систем связи", - подчеркнули авторы обзора.

Структура подготовки кадров хорошо соотносится с перспективными кадровыми потребностями экономики только на Урале, отметили в РАНХиГС.

В Центральной России есть опасность появления нехватки специалистов в сферах обрабатывающей промышленности, транспорта и сельского хозяйства. На юге проявляется дефицит кадров в сельском хозяйстве, агропромышленном производстве и туризме. На Северном Кавказе кадры готовят в основном для социальной сферы и торговли, что ставит под угрозу развитие других отраслей - например, химической индустрии. В Сибири наибольшие дисбалансы отмечаются в подготовке кадров для электроэнергетики, сельского хозяйства и ветеринарии. На Дальнем Востоке же наибольшую нехватку специалистов в горизонте 10-15 лет будут испытывать предприятия транспорта, строительства, здравоохранения, а также торговли и госуправления.

Есть структурный перекос: молодые люди учатся не по тем направления, которые актуальны для работодателей

Чтобы избежать коллапса, ученые призывают согласовать саму структуру приема в вузы с кадровыми запросами работодателей, исходя из перспектив развития регионов. Но молодых специалистов все равно будет не хватать в силу малочисленности нового поколения. Поэтому предлагается развивать программы профессиональной переподготовки по дефицитным специальностям.

В 2016-2019 годах число людей с высшим образованием, прошедших переквалификацию, уже выросло с 564 до 734 тысяч. Прирост составлял около 65 процентов в год.

Рынок предлагает

Заметен ли дефицит инженеров, технологов и агрономов по тем объявлениям, которые размещают работодатели на рекрутинговых платформах? Судя по статистике портала hh.ru, сейчас компании ищут специалистов иного профиля. HeadHunter проанализировал конъюнктуру рынка труда в нестоличных регионах Центрального округа специально для "РГ" и выяснил, что наибольшее количество вакансий размещено в таких профессиональных сферах, как "Продажи" (26 процентов), "Информационные технологии, интернет, телеком" (14 процентов), "Начало карьеры, студенты" и "Рабочий персонал" (по 11 процентов), а также "Транспорт, логистика" и "Производство" (по 10 процентов). Здесь нужно иметь в виду, что по правилам портала вакансия может быть опубликована в нескольких категориях сразу.

Резюме разрешается помещать только в одной профсфере. Соискатели чаще всего выбирают разделы "Начало карьеры, студенты" и "Продажи" - на их долю приходится соответственно 16 и 11 процентов от общего числа заявок. Много претендентов на административные должности. По шесть процентов от всех резюме попадают в категории "Транспорт, логистика" и "Информационные технологии, интернет, телеком". А вот производственники в топ-5 не вошли.

- К дефицитным профессиональным сферам в ЦФО на данный момент относятся "Инсталляция и сервис", "Консультирование", "Рабочий персонал", "Государственная служба, некоммерческие организации". Соискателей также меньше, чем вакансий, в разделах "Автомобильный бизнес", "Страхование", "Информационные технологии, интернет, телеком", "Продажи", "Строительство, недвижимость" и "Медицина, фармацевтика", - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter в Центральном округе Валерия Иванова. - В некоторых из данных профобластей обнаруживается дисбаланс между приростом числа вакансий и резюме. Мы посмотрели данные за август и сравнили их с показателями того же месяца в 2020-м. Так, в автомобильном бизнесе количество предложений о работе за этот период увеличилось вдвое, а соискателей - уменьшилось на девять процентов. Похожая ситуация сложилась в страховании, продажах, строительстве и операциях с недвижимостью: вакансий стало гораздо больше, число резюме сократилось.

Например, объявлений о работе в сфере продаж стало в 1,6 раза больше, а претендентов - меньше на 10 процентов.

Такая картина характерна для рынка труда в ЦФО в целом. С января по июль 2021 года число вакансий по всем профобластям здесь выросло на 63 процента, а число резюме не изменилось.

У станка и с тележкой

Самой благоприятной выглядит ситуация с рабочим персоналом: тут и прирост вакансий за год не такой резкий (20 процентов), и количество соискателей прибавилось (на девять процентов). Конкуренция между ними невысока: не более одного кандидата на место, если судить по общему числу объявлений, а не по реакции на конкретные предложения компаний. В производстве на каждую вакансию на hh.ru приходится 2,2 активных резюме. Примерно такой же расклад у врачей, охранников или официантов. Для сравнения: среди бухгалтеров и финансистов, студентов и юристов "конкурс" достигает четырех, а то и шести человек на место.

- Рабочих действительно не хватает в силу комплекса причин. Летом спрос на них всегда повышен, а мигранты, которые его во многом удовлетворяли, не приехали из-за пандемии. Не секрет, что зачастую и кандидаты не те, каких ждут работодатели, и зарплату им предлагают не ту, какую хотели бы получать соискатели, - пояснила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Хотя уровень доходов у рабочих растет, даже в прошлом году по этим профессиям наблюдался хороший рост зарплат. В горизонте пяти - семи лет будет также сохраняться высокий спрос на специалистов в сельском хозяйстве и социальной сфере. Эти отрасли менее подвержены автоматизации.

Проблема состоит в том, что в дефицитных профессиях соискатели нередко не обладают нужной квалификацией. Среди соискателей на должности рабочего персонала высшее образование имеется лишь у каждого пятого. Более половины кандидатов окончили ссузы, у каждого пятого за плечами только школа. Сравнительно невелика - примерно две трети - доля лиц с высшим образованием в категориях "Автомобильный бизнес" и "Продажи".

В целом в регионах ЦФО высшее образование имеют 70 процентов граждан, которые ищут работу через портал. Примерно половину резюме оставляют люди 26-35 лет, треть - в возрасте от 36 до 45. Молодых специалистов - всего семь процентов среди кандидатов-женщин и четыре процента среди мужчин.

- К данным Росстата можно относиться по-разному, но все же с 2019 года мы видим убыль населения. В прошлом году оно сократилось на 700 тысяч человек, в 2021-м ужмется примерно на миллион. История про демографическую яму не нова, но она как-то терялась на фоне громких событий. И вот к прошлому году когорта россиян 20-25 лет сократилась в два раза, на пять с лишним миллионов человек. И людей резко стало всем не хватать. Следующая возрастная когорта (25-29 лет) тоже постепенно сокращалась и продолжит сокращаться, - напомнила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина. - В связи с эти надо менять подходы к найму. Потому что тем, кто последние 10 лет брал на склад только молодых сильных парней, которые могут и хотят работать, теперь физически негде их взять. Так же как и молодых девчонок в кол-центры.

Прямая речь

Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ:

- Уровень занятости населения в стране стабильный и очень высокий, резервов тут практически нет. Да, есть доля людей, которые по тем или иным причинам не работают, но всех их вряд ли удастся мобилизовать. Взять дополнительных мужчин от 25 лет и до пенсионного возраста негде. Женщин тоже, особенно после 40. Численность занятых от пятилетия к пятилетию будет смещаться в сторону старших категорий, а в молодежных группах пойдет провал. Мы видим, как сжимается когорта россиян 20-39 лет - а именно они лучше всего учатся, наиболее производительны, создают бизнесы, придумывают и внедряют инновации. Экономический рост сильно привязан к молодой и образованной категории. За рубежом зарплата специалиста растет до 45 лет, небольшое снижение может произойти в предпенсионном возрасте. У нас же пик достигается к 30-35 годам (у мужчин раньше, у женщин позднее), а потом идет снижение. И если за границей предпенсионеры получают на 25-35 процентов больше, чем начинающие, то у нас - наоборот. Сейчас очень много спекуляций на "профессиях будущего", их представляют детям как то, к чему надо стремиться. На мой взгляд, это фантазии. В структуре занятости 50 процентов приходится на 29 массовых профессий (из 450 по стандартному классификатору ISCO-88). Учителя, врачи, бухгалтеры, водители, охранники, продавцы... Просто в каждой профессии есть пучок задач: одни отмирают, другие включаются. Айтишники - это всего полтора миллиона человек, инженеры на производстве - 3,4 миллиона, а продавцы и кассиры - 7,6. У IT-специалистов пик продуктивности наступает в районе 30 лет, и эта профессия всегда будет молодой. Повзрослев, программисты либо уходят в начальники, либо меняют вид деятельности. Наверное, можно и немолодым людям работать в "молодых" профессиях, но каких усилий это потребует от человека и работодателя?..

Новые технологии требуют новых знаний и навыков, поэтому особое значение приобретают дообучение и переобучение (при этом надо понимать, что с возрастом руки и голова работают уже не так хорошо). В России масштабы переобучения мизерные. Спрос на квалифицированный труд в целом невелик, и компании экономят, ищут уже готовых специалистов. Работодатель на рынке труда ведет себя так же, как мы с вами при походе в магазин. Ему нужно с минимальными издержками найти кадры нужного качества, и чтобы при этом был выбор, и чтобы человек стоил как можно меньше.