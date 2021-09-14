Иностранцев задержали по делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки

Два иностранных гражданина задержаны полицией в Подмосковье. Их подозревают в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" под Сергиевым Посадом в понедельник, 13 сентября.

"По "горячим следам" удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения, - сообщила журналистам старший помощник областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Она добавила, что с подозреваемыми работает следователь. В рамках дела будут также проверены возможная причастность подозреваемых к другим преступлениям и законность их пребывания в РФ.

Отметим, что преступление вызвало в Подмосковье большой резонанс. Как пишет ТАСС, вечером в понедельник жители деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад организовали сход у общежития, где проживают мигранты, чтобы найти виновных в убийстве женщины. Здание взяла под охрану полиция.