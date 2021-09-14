Ивановец с ножом заставил детей купить ему выпивку

В Иванове задержан 39-летний мужчина - его подозревают разбойном нападении на детей.

Предварительно установлено, что 12 сентября мужчина показал нож 15-летнему подростку и потребовал от него купить еду и выпивку. В тот момент рядом с мальчиком находился его восьмилетний брат и маленькая девочка.

- Испугавшись, ребенок выполнил требование, после чего злоумышленник скрылся, - рассказали в управлении СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (статья 162 УК РФ). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.