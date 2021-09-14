Как интерес к экологии меняет потребительское поведение

Новости

СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане 13:24
Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе 13:12
В Москве появился новый вид общественного транспорта 13:11
Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале 13:00
Песков объяснил внезапность визита Асада 12:55
В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь 12:48
В Испании начали страховать водителей электросамокатов 12:43
СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна 12:42
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России 12:16
Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье 12:09
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды 12:08
Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года 11:58
Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию 11:57
Энергетики назвали причину массового отключения света в Екатеринбурге 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 13:18
Рубрика: Общество

Как интерес к экологии меняет потребительское поведение

Текст: Анастасия Лукина (профессор кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 209(8560)
Интерес к экологии меняет потребительское поведение. И чем дальше, тем чаще это используют маркетологи. Люди готовы платить за "зеленые" товары больше - но далеко не во всех сегментах.

Особенности спроса мы изучаем много лет. По данным последнего исследования, наиболее важная группа потребительских товаров с точки зрения повышения их экологической безопасности - продукты питания. На нее указало 93 процента респондентов.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
В арбузах на Совхозной улице найдены следы вещества для дезинсекции

Но что интересно: экологическая безопасность товара чаще всего становится стимулом к выбору, когда человек осознает его непосредственное влияние на здоровье. А вот забота об окружающей среде в глазах покупателя выглядит скорее как приятный бонус. Поэтому и приобретать экологически безопасный товар по более высокой (в сравнении с обычными аналогами) цене люди склонны в тех случаях, когда им понятна польза для здоровья. Такую трату денег они считают оправданной, целесообразной. Наш опрос показал, что потребитель выберет более дорогой и экологически безопасный товар в таких категориях, как продукты питания и косметика.

Но в случае с бытовой химией, например, на первый план выходит эффективность средства. Причем многие респонденты убеждены, что экологически безопасные товары в этой категории менее эффективны. Некоторые сомневаются в том, что вообще имеет смысл покупать "зеленую" бытовую химию за большие деньги.

Одно из проведенных нами исследований показало, что если можно выбрать статусный, модный или просто более удобный товар, то потребитель выберет его - несмотря на неэкологичность. Это во многом объясняет, почему "зеленые" товары еще не получили значительного распространения в нашей стране.

На российском рынке мы часто видим парадокс, когда желание потребителей покупать экологически безопасные бытовые товары не трансформируется в реальные покупки. Подобные противоречия в поведении наблюдаются и за рубежом.

Многие компании уже осознали, что их клиенты могут платить за экологически безопасные товары больше, и сейчас они инвестируют в ответственное потребление

Впрочем, многие мировые компании уже осознали, что их клиенты могут платить за экологически безопасные товары больше, и сейчас инвестируют в ответственное потребление. В том числе - стремясь уменьшить свое воздействие на окружающую среду.

По данным американского делового журнала Fortune, продажи потребительских товаров, реализуемых в рамках стратегии бизнеса по устойчивому развитию, выросли на 50 процентов с 2013 по 2018 год. В то время как обычные потребительские товары тех же категорий в среднем показывали рост менее 17 процентов.

Конечно, маркетологи активно реагируют на этот тренд. Рестораны McDonald.s ставят для себя цель снизить потребление энергии и уменьшить производимый ими мусор на четверть. Tesco использует для своих торговых точек ветровую энергию, а розничные магазины Walmart - только стопроцентно возобновляемые источники энергии и экономичные транспортные системы. Из отечественных производителей сразу вспоминается Natura Siberica. Компания позиционирует себя как производитель органической косметики, успешна как в России, так и за рубежом. Производители одежды переходят на использование полностью органических, экологически чистых или переработанных тканей. Во многих магазинах категорически отказываются от пластиковых пакетов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Росрыболовстве рассказали о ценах на икру и красную рыбу

В итоге на потребительском рынке заметно меняется ассортимент. Компании разрабатывают новые экологически безопасные товары, производство которых наносит меньший вред окружающей среде. Уменьшается количество упаковки, ее заменяют на биоразлагаемую или перерабатываемую.

Готовность людей платить больше за "зеленые" товары открывает возможности для ценовой дифференциации. По данным наших опросов, разница в цене с обычными аналогами может составлять от пяти до 30 процентов. Почти во всех категориях продукции (одежда и обувь, мебель, бытовые приборы, питание, транспортные средства, бытовая химия, парфюмерия и косметика) респонденты были бы согласны на такое повышение в пределах 10 процентов. В случае с экологически безопасными товарами для детей (игрушками) оно может составлять 20-30 процентов и даже более.

Люди с высоким уровнем доходов готовы доплачивать за "зеленые" продукты питания на 20 процентов, за парфюмерию и косметику - на треть. Средний класс здесь занимает более умеренную позицию (согласны на превышение цены до 20 процентов). Менее всего состоятельные потребители склонны платить за экологическую безопасность транспорта и бытовой химии.

Какова же в действительности дополнительная наценка за чистоту продуктов? Это сильно зависит от эффективности производства, затрат на логистику, амбиций производителя и торговца. Специальных исследований по данному вопросу в РЭУ имени Г. В. Плеханова не проводили. Но, по экспертным оценкам, для органических продуктов питания превышение стоимости по сравнению с обычными товарами может достигать 20-30 процентов. Импортная органик-продукция может стоить вдвое и даже впятеро дороже.

По данным компании Nielsen, готовность платить за "зеленые" товары больше пока проявляет менее четверти потребителей. Однако перспективы в этой нише не стоит недооценивать. Экологическая культура будет развиваться, а значит, будет расти спрос на чистую продукцию.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта