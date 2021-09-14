Как работает новый общественный транспорт Москвы

Персональное такси до метро за рубль! Теперь это реальность, по крайней мере, для жителей Новой Москвы. Именно здесь "Мосгортранс" начал тестировать новый вид общественного транспорта. Автобус по заказу, или просто "По пути".

Многим пользователям приложения "Московский транспорт" на этой неделе пришло приглашение принять участие в тестировании новой услуги. И буквально в считанные часы фокус-группа была собрана. Вошли в нее и корреспонденты "РГ". Чтобы испытать "персональные автобусы", пришлось ехать к метро "Прокшино". Пока именно в ее окрестностях собираются испытывать сервис.

Куда же здесь можно поехать? В Новой Москве до сих пор полно дачных участков. И до них теперь легко добраться прямо от метро. Также здесь есть новые жилкомплексы, откуда до подземки пешком быстро точно не дойти. В основном "новые москвичи" пользуются перехватывающей парковкой. Но теперь появилась реальная альтернатива.

Нам как тестировщикам дали скачать новую версию приложения "Московский транспорт". Туда уже привязана "Тройка", а также карточки, занесенные в Google Pay. От общедоступной эта бета-версия отличается тем, что здесь есть раздел "По пути". Именно его и выбираем.

Поскольку Новую Москву, если честно, мы знаем гораздо хуже "старой", пришлось порасспросить пассажиров метро - куда нам на первый раз отправиться. Выбрали Сосенки - там есть жилкомплексы и кафе, где можно писать заметку. Словом, цивилизация.

В приложении выбираем отправную точку. Система тут же пишет, когда приедет автобус. В тот же самый момент, когда мы задали пункт А, поступает сигнал на планшет ближайшего водителя. Приложение само составляет удобный маршрут. Если кто-то еще вызовет такой автобус через приложение, и его точка будет по пути, мы заберем попутчика. Водитель над этой логистикой голову не ломает - это все дело навигационной программы.

Наш заказанный микроавтобус задержался на 5 минут. Об этом приложение сообщило через push-уведомление. Ждем. И вот приходит новое сообщение: автобус подъезжает. На борту у него - трехзначный номер. Плюс - желтая ливрея с символикой проекта, не ошибешься. Автобус ждет на остановке некоторое время. Сколько - показывает приложение. Мы вовремя подошли, и теперь надо отсканировать QR-код в салоне. Это подтверждение, что пассажир сел. Однако что-то пошло не так. "Возможно, это не ваш автобус. Уточните у водителя", - "говорит" смартфон. Уточняем - наш. Стали разбираться с техподдержкой. И выяснилось, что номер автобуса в приложении не совпал с данными QR-кода. Ребята из "Мосгортранса" решили снять автобус с линии и устранить ошибку. А мы ждем другой.

Вторая попытка оказалась удачной. Код отсканировался, и мы проходим в салон. Маршруткой этот автобус сложно назвать. По удобству это похоже на минивэны, на которых к самолетам подвозят пассажиров бизнес-класса. Там есть индивидуальный климат-контроль, низкая подножка позволяет свободно сесть в автобус даже пожилым людям. В пять минут заказной транспорт домчал нас до Сосенок. И на таком же автобусе мы доехали обратно до метро.

Приложение само составляет удобный маршрут, а в дальнейшем будет рассчитывать стоимость проезда

На время тестирования за проезд списывается всего 1 рубль. Никаких наличных тут нет - списание с платежных систем или "Тройки". Как будет дальше, решит уже департамент транспорта. Если все пройдет удачно, эксперимент расширят, тарифы установят на городском уровне. Сколько именно будет стоить проезд, никто не прогнозирует. Но уж точно дешевле, чем в такси. По мнению специалистов "Мосгортранса", сервис "По пути" отлично подойдет для поездок между домом и метро и до дачи. Также на нем удобно ездить за покупками. То, что маршрутка небольшого размера, для Новой Москвы - плюс. Широкие трассы тут только на вылетных магистралях. А для узких проездов в тех же дачных товариществах желтые "малыши" - в самый раз.