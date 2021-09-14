С весны 2021 года не прекращаются разговоры о том, что NFT-токены захватили арт-рынок - и на то действительно есть множество причин. Как возник этот феномен мира искусства?

С помощью невзаимозаменяемых токенов можно продать любой виртуальный (и даже физический) объект: текст, музыку, видеоролик, изображение или 3D-модель. Самый яркий и обсуждаемый пример такой сделки - продажа с молотка работы художника Beeple за 69,3 миллиона долларов в криптовалюте Ethereum. Это был коллаж под названием Everydays: The First 5000 Days, в который вошли все картины художника за последние 13 лет. Работа Beeple стала первым NFT, проданным на всемирно известном аукционе Christie.s - и это здорово подогрело хайп вокруг нового тренда.

Но польза NFT для арт-бизнеса заключается не только в привлечении интереса к индустрии в целом. Бум на взаимозаменяемые токены и платформы для их продажи и приобретения стал беспрецедентным инструментом развития личного бренда для художников, которые пока не успели стать слишком популярными. У него есть еще одно преимущество: начинающие коллекционеры могут приобрести их работы по разумной стоимости, чтобы в дальнейшем выгодно продать и получить прибыль.

NFT стали новой сферой для повышения узнаваемости художников, музыкантов и писателей как создателей любого контента. А благодаря тому что конкуренция в NFT-среде пока не слишком высока, известными за считаные месяцы (или даже дни) могут стать те художники, у которых прежде ушли бы на это годы. Главное - правильно выбрать платформу для старта. SuperRare или Nifty Gateway, к примеру, предлагают выставлять работы в обмен на процент с их продаж. А NFT STARS помогает начинающим талантам с промоутингом, организуя еженедельные дропы, аукционы и анонсы во всевозможных соцсетях.

Монетизировать свою деятельность с помощью NFT хотят все - от футбольных клубов до Эрмитажа

Какие изменения в арт-бизнес внесли NFT-токены? Во-первых, они значительно повысили спрос на цифровое имущество. Еще недавно покупка картинок, видео и другого контента, который можно свободно посмотреть или скачать в Сети, казалась нелогичной. Цифровое имущество покупают за реальные деньги, чтобы стать полноправным владельцем, получить титул собственности на произведение. И чем чаще его упоминают, скачивают или смотрят, тем быстрее растет цена на данный NFT.

Во-вторых, в блокчейн-сеть NFT можно прописать информацию об авторских отчислениях, чтобы вы могли получать определенный процент от каждой продажи. Да и вообще необходимость оформления бумажных документов отпадает как таковая: данные о подлинности, как и о владельце токена, также хранятся в блокчейне.

Да, некоторые аналитики еще весной предполагали, что NFT окажется своеобразным мыльным пузырем, интерес к которому быстро угаснет. Это не так: число тех, кто проявляет интерес к NFT или инвестирует в невзаимозаменяемые токены, растет невероятно быстро. Сегодня монетизировать свою деятельность с помощью них хотят буквально все - от футбольных клубов и актеров до NASA и Эрмитажа, который осенью планирует организовать выставку, где также можно будет приобрести NFT. Там будут выставлены цифровые копии работ Клода Моне, Леонардо да Винчи и других известных художников.