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14.09.2021 14:04

Какие удивительные факты о сельском хозяйстве показала микроперепись

Текст: Анна Скрипка, Ольга Сок, Элина Труханова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 209(8560)
Известно ли вам, что 35 миллионов пчел-листорезов опыляют люцерну в Курской области, что Рязанская область - рекордсмен ЦФО по сбору гороха, а во Владимирской разводят осетров? Завершилась первая в истории России сельскохозяйственная микроперепись, зафиксировавшая рекорды агропромышленного комплекса. Ее результаты лягут в основу госпрограмм поддержки и развития сельхозотрасли в стране. Первые итоги - уже в ноябре-декабре.
Сбор клюквы в Костромской области - зрелищный процесс, который могут увидеть все желающие. Фото: Ягодная плантация "Кремь" Сбор клюквы в Костромской области - зрелищный процесс, который могут увидеть все желающие. Фото: Ягодная плантация "Кремь"
Сбор клюквы в Костромской области - зрелищный процесс, который могут увидеть все желающие. Фото: Ягодная плантация "Кремь"

Первое, о чем сказали статистики по итогам опросов, - ожидаемый факт: в регионах, где агропромышленный комплекс десятилетиями оставался в приоритете, можно фиксировать определенные рекорды производства.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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Так, Белгородская область остается мясной столицей России. Здесь используется потенциал как крупных агрохолдингов, так и небольших фермерских хозяйств. И если первые производят свыше 1,7 миллиона тонн свинины и мяса птицы, вторые специализируются на кролиководстве, растят перепелов, разводят баранов.

В Липецкой области наращивают производство тепличных овощей. Несколько лет подряд регион становится лидером в этом направлении, поставляя томаты, огурцы и большую линейку салатов и пряных трав по всей стране. Объем производства овощей закрытого грунта достиг отметки в 150 тысяч тонн и, скорее всего, будет преодолен.

Курская область по праву может гордиться масштабным производством шампиньонов. Когда здесь только создавались первые мощности грибных фабрик, никто не мог и представить, что несколько лет спустя регион займет треть всего грибного рынка страны. Сейчас в Курской области выпускают 30 тысяч тонн шампиньонов. Отрасль дает рабочие места тысяче человек, которые обеспечивают полный цикл производства - от подготовки специального компоста до упаковки белоснежного гриба.

Микроперепись отразила и массу удивительных моментов.

Результаты микропереписи лягут в основу госпрограмм поддержки и развития сельхозотрасли в стране

Так, в Кольчугинском районе Владимирской области разводят деликатесную рыбу. Крупную осетровую ферму открыли здесь в 2019 году, и сейчас в прудах хозяйства содержится 40 тысяч осетровых, а также 15 тысяч мальков веслоноса (отряд осетрообразных). В дальнейшем владелец хозяйства Рахман Умаров планирует закупить 18-20 тысяч мальков русско-ленского осетра. В одном из прудов будет размещено его маточное стадо.

Липецкие земледельцы, заботясь о почвенном плодородии, выращивают червей-дендробенов. Кольчатые помощники перерабатывают торф, опилки и даже макулатуру в органическое удобрение. Их выращивают в ангаре в специальных ящиках, а результат из работы - биогумус - поставляют аграриям.

Неожиданно было узнать, что в Белгородской и Курской областях - в зоне рискованного земледелия - фермеры успешно выращивают арбузы, продают сладкую ягоду на местных рынках и гордятся тем, что сумели перехитрить природу.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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А вот в Костромской области - крупнейшая плантация в России другой ягоды. В Сандогорском сельском поселении, в 40 километрах от областного центра, на 300 гектарах промышленным способом выращивают крупноплодную сортовую клюкву и голубику. Устроители ягодной плантации "Кремь" рассказали, что она была заложена в 2004 году на отработанных торфяниках. Экологическое производство приносит до 70 тонн клюквы и 10 тонн голубики в сезон. Уникальное хозяйство имеет собственную селекционную лабораторию, которая уже разработала семь сортов крупноплодной клюквы и три сорта брусники. Кроме того, продолжаются работы по селекции голубики и княженики - самой редкой лесной ягоды, вкус которой напоминает ананас и клубнику одновременно. Есть здесь и посадки болотной клюквы различных сортов.

Кстати, фермеры-ягодники не просто выращивают витаминный продукт, но и приглашают всех желающих посмотреть, как это делается. Но самая большая удача - попасть на зрелищный процесс сбора клюквы, когда посадки затапливаются и ягоды всплывают на поверхность, превращая водную гладь в красный ковер, - тогда их собирают с использованием специализированной техники. Чтобы туристы могли самостоятельно набрать ягоды, их просят брать с собой корзинки, удобную одежду и обувь.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- Широкие красные моря клюквы на фоне северного свинцового неба - зрелище, захватывающее дух, подчеркивающее мощь и красоту северной русской природы, - так описывают сбор урожая чрезвычайно полезной ягоды сами фермеры.

Куряне завезли в регион 35 миллионов пчел-листорезов из Канады. От домашних насекомых они отличаются хитростью и сноровкой, а потому используются для опыления люцерны. Сначала в регион прибыли первые пять миллионов, потом - еще 30 миллионов насекомых. Люцерна - культура с высоким содержанием протеина, однако опылить ее сложно. Когда пчела подбирается к цветку, тот выстреливает тычинкой. Пчелы травмируются и больше к люцерне не летят. Однако листорезы умеют уворачиваться от такого выстрела, чем и ценны для курских аграриев.

Справка "РГ"

Сельскохозяйственная микроперепись прошла по всей России с 1 по 30 августа. В ней приняли участие 16,8 миллиона объектов учета: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели (ИП), личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства, а также садоводческие, дачные и огороднические объединения. Всероссийская перепись проходит раз в 10 лет, а микропереписи проводят в течение пяти лет после завершения основной переписи.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Курская область ЦФО Рязанская область

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