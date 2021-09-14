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14.09.2021 13:57
Рубрика: Власть

Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы"

Текст: Дмитрий Гончарук

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" в галерее "Метро" на станции "Выставочная" московского метрополитена. Экспозиция посвящена Евразийскому женскому форуму, который пройдет в середине октября в Санкт-Петербурге.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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На выставке представлены наиболее яркие моменты прошедших форумов, портреты женщин-политиков, общественных деятелей, ученых и предпринимателей. На одном из снимков - член парламента Объединенных Арабских Эмиратов Айша Салим Бин Самно, которая пожертвовала 170 млн долларов на благотворительность. На другом - президент Национального Фонда мира Сара Хардер из США, она держит в руках совместную фотографию с Валентиной Матвиенко, которая сделана еще в 1990 году на советско-американском женском саммите.

По словам Кареловой, организаторы стремились передать атмосферу форума, объединяющего женщин-лидеров из более чем ста стран для обсуждения актуальных тем мировой повестки дня.

"Нам удалось сделать форум одной из самых авторитетных международных дискуссионных площадок, - отметила зампред СФ. - Это отражает и представленная экспозиция. За время между форумами наша жизнь наполнилась новыми смыслами, и третий форум будет посвящен миссии женщин в новой реальности".

Галина Карелова сообщила, что на форуме в Петербурге вызовы, связанные с пандемией коронавируса, станут одной из основных тем обсуждения.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко напомнила, что на форуме освещаются такие проблемы, как женское социальное предпринимательство, женское лидерство, вопросы экологии.

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