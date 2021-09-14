Московские ветераны к 80-й годовщине битвы под Москвой получат по 40 тыс. рублей

Ветераны-москвичи к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой получат по 40 тысяч рублей, это вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что получателями выплаты станут четыре тысячи ветеранов. "По традиции единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы: награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года", - добавили в мэрии.