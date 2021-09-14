Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года

Власти Москвы и Московской области подписали соглашение о льготах на транспорт для отдельных категорий жителей на 2021-2023 годы. Этот документ опубликован на официальном сайте столичной мэрии.

Согласно этому документу право на льготный проезд в транспорте соседних регионов имеют многодетные семьи, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан.

Право на бесплатный проезд, в частности, имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды и дети-инвалиды, труженики тыла, ветераны труда и лица, пенсионеры, почетные доноры, многодетные семьи, дети-сироты и другие.

"Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2023 года", - уточняется в документе.