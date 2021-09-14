Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. Все заявки в настоящее время проходят обязательную проверку - каждый зарегистрированный на онлайн-голосование сможет отдать свой голос только один раз.

Проверка проводится ЦИК России и в других ведомственных организациях. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичей оповестят уведомлением в личном кабинете на mos.ru, с помощью СМС и по электронной почте.

Накануне голосования горожане получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн. Эта информация придет в СМС и по электронной почте, а также отобразится в личном кабинете на mos.ru. Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.

Проголосовать онлайн можно в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в специальный раздел портала,посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку "Проголосовать". Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице mos.ru.

Чтобы загрузить бюллетень, потребуется ввести код подтверждения из СМС. Для этого нужно нажать на кнопку "Запросить код подтверждения" на странице подтверждения участия. После этого можно проголосовать.

Если по каким-то причинам зарегистрироваться на онлайн-голосование не удалось, есть возможность проголосовать обычным способом на избирательном участке.

Кроме того, участники онлайн-голосования смогут выиграть призы, среди которых однокомнатная квартира в Москве, автомобиль или 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, а также покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств. Один балл равен одному рублю.