Наталья Сергунина: Первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября в "Зарядье"

Церемония вручения звезд Michelin московским ресторанам и их шеф-поварам состоится 14 октября. Презентация первого выпуска всемирно известного гастрономического гида по столице России пройдет в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Определена дата презентации гида по кафе и ресторанам Москвы. Его представят 14 октября в концертном зале "Зарядье". Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице", - заявила Сергунина.

Россия станет 33-й страной, где выпускается гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами и другими знаками. Это долгожданное событие для гастрономической и туристической отраслей столицы, для представителей профессиональных сообществ.

Присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития гастрономического туризма и повышения привлекательности Москвы. Газеты, журналы, телеканалы и блогеры из разных стран мира проявляют особый интерес к заведениям, отмеченным в рейтинге, рассказывают о них и о городе, где они располагаются.

Наличие кафе и ресторанов со звездами Michelin может учитываться при планировании поездки самыми разными категориями путешественников. Для кого-то этот фактор будет второстепенным, но тоже важным, а для кого-то - определяющим. Специалисты даже выделяют отдельную группу туристов - фуди. Так называют тех, кто посещает страны преимущественно для знакомства с местной кухней.

Составление гида Michelin по ресторанам столицы повлияет и на сам гастрономический рынок. Высокая концентрация предприятий питания в Москве уже приводит к серьезной конкуренции между ними, постоянному совершенствованию качества блюд и сервиса. А появление гида усилит конкуренцию и станет мощным стимулом для дальнейшего развития отрасли.

Сразу два московских заведения входят в список 50 лучших ресторанов мира (Worldʼs 50 Best Restaurants). А в ряде других работают шеф-повара, ранее представлявшие рестораны со звездами Michelin.