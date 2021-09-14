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14.09.2021 22:59
Рубрика: Экономика

Почему москвичи редко работают по профессии

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 210(8561)
Москва оказалась в конце рейтинга городов, жители которых работают по профессии. Оказалось, что в среднем по стране специальность в дипломе и трудовой книжке совпадает только у 26% опрошенных, а в столице этот показатель еще ниже. Почему так происходит и стоит ли этого пугаться?

Опрос провело исследовательское агентство Zoom Market - в каждом из 22 городов опросили по 120 человек. Спрашивали об уровне образования, профессии и о том, работает ли респондент по специальности. "Выяснилось, что больше всего по специальности работают медики (43%), специалисты в сфере строительства (29%) и образования (15%), а также люди, получившие образование в сфере ремонта и обслуживания авто (7%), - перечисляет коммерческий директор агентства Андрей Штыров. - Самыми распространенными причинами отказа от работы по специальности стали низкий уровень дохода (79%), отсутствие карьерного роста (11%) и желание развиваться в новом направлении (10%)".

Фото: РИА Новости
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К таким выводам раньше приходили и другие исследователи - доля работающих по специальности редко когда превышает 40%, если не рассматривать отдельные профессии. По просьбе "РГ" социологи выгрузили отдельные данные по городам. В самом начале рейтинга стоят Воронеж, Красноярск и Иваново. Там люди чаще работают по профессии, полученной в вузе или сузе. А вот в конце рейтинга - Екатеринбург, Краснодар и Москва.

Высшее образование оказалось у 66 из 120 респондентов. В Челябинске из середины рейтинга о наличии высшего образования заявили 37 опрошенных, а среднего - 62. Правда, работают по специальности всего 4 из 120 москвичей! Это 3,3%. В том же Челябинске таких - 13,3%. Есть разница и в причинах, побудивших людей трудиться не в своей сфере. Среди москвичей более 80% не устраивает низкий уровень дохода. В Челябинске такой аргумент привели только 57,5% респондентов. Зато каждый четвертый заявил, что захотел развиваться в другом направлении. Здесь, конечно, можно сделать скидку из-за всего 120 опрошенных в каждом городе, но в целом ситуация вряд ли отличается кардинально.

Эксперты говорят, что ничего однозначно плохого здесь нет. Во-первых, в крупных городах настолько богатый рынок труда, что людям проще искать себя в новых сферах с целью больше заработать или взойти выше по карьерной лестнице. Кроме того, в мегаполисах всегда много приезжих, которым важно получить работу здесь и сейчас, чтобы платить за съемное жилье и просто оставаться на плаву, - в такой ситуации профессия отходит на второй план. Зачастую люди меняют специальность, но остаются в своей сфере - в таком случае они наверняка скажут, что работают не по профессии, но так ли далек менеджер по продажам из автосалона от автомеханика?

В крупных городах настолько богатый рынок труда, что людям проще искать себя в новых сферах

Многие пытаются работать по специальности, но впоследствии все-таки меняют должность. А еще ситуация сильно разнится от сферы деятельности. В сервисе по поиску работы hh.ru "РГ" рассказали, что в конце августа проводили подобный опрос. Выяснилось, что чаще работают не по дипломной специальности соискатели из сферы продаж, административного персонала и банков. Стоит делать скидку и на особенности опросов - в них всегда есть доля случайности, хотя в целом они показывают довольно целостную картину.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ЦФО Воронежская область Воронеж СФО Красноярский край Красноярск ЦФО Ивановская область Иваново УрФО Свердловская область Екатеринбург Рынок труда

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