Почему москвичи редко работают по профессии

Москва оказалась в конце рейтинга городов, жители которых работают по профессии. Оказалось, что в среднем по стране специальность в дипломе и трудовой книжке совпадает только у 26% опрошенных, а в столице этот показатель еще ниже. Почему так происходит и стоит ли этого пугаться?

Опрос провело исследовательское агентство Zoom Market - в каждом из 22 городов опросили по 120 человек. Спрашивали об уровне образования, профессии и о том, работает ли респондент по специальности. "Выяснилось, что больше всего по специальности работают медики (43%), специалисты в сфере строительства (29%) и образования (15%), а также люди, получившие образование в сфере ремонта и обслуживания авто (7%), - перечисляет коммерческий директор агентства Андрей Штыров. - Самыми распространенными причинами отказа от работы по специальности стали низкий уровень дохода (79%), отсутствие карьерного роста (11%) и желание развиваться в новом направлении (10%)".

К таким выводам раньше приходили и другие исследователи - доля работающих по специальности редко когда превышает 40%, если не рассматривать отдельные профессии. По просьбе "РГ" социологи выгрузили отдельные данные по городам. В самом начале рейтинга стоят Воронеж, Красноярск и Иваново. Там люди чаще работают по профессии, полученной в вузе или сузе. А вот в конце рейтинга - Екатеринбург, Краснодар и Москва.

Высшее образование оказалось у 66 из 120 респондентов. В Челябинске из середины рейтинга о наличии высшего образования заявили 37 опрошенных, а среднего - 62. Правда, работают по специальности всего 4 из 120 москвичей! Это 3,3%. В том же Челябинске таких - 13,3%. Есть разница и в причинах, побудивших людей трудиться не в своей сфере. Среди москвичей более 80% не устраивает низкий уровень дохода. В Челябинске такой аргумент привели только 57,5% респондентов. Зато каждый четвертый заявил, что захотел развиваться в другом направлении. Здесь, конечно, можно сделать скидку из-за всего 120 опрошенных в каждом городе, но в целом ситуация вряд ли отличается кардинально.

Эксперты говорят, что ничего однозначно плохого здесь нет. Во-первых, в крупных городах настолько богатый рынок труда, что людям проще искать себя в новых сферах с целью больше заработать или взойти выше по карьерной лестнице. Кроме того, в мегаполисах всегда много приезжих, которым важно получить работу здесь и сейчас, чтобы платить за съемное жилье и просто оставаться на плаву, - в такой ситуации профессия отходит на второй план. Зачастую люди меняют специальность, но остаются в своей сфере - в таком случае они наверняка скажут, что работают не по профессии, но так ли далек менеджер по продажам из автосалона от автомеханика?

В крупных городах настолько богатый рынок труда, что людям проще искать себя в новых сферах

Многие пытаются работать по специальности, но впоследствии все-таки меняют должность. А еще ситуация сильно разнится от сферы деятельности. В сервисе по поиску работы hh.ru "РГ" рассказали, что в конце августа проводили подобный опрос. Выяснилось, что чаще работают не по дипломной специальности соискатели из сферы продаж, административного персонала и банков. Стоит делать скидку и на особенности опросов - в них всегда есть доля случайности, хотя в целом они показывают довольно целостную картину.