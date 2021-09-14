Путин назвал главной проблемой центральных регионов аварийное жилье

Главная проблема центральных регионов России - ситуация с аварийным жильем, и этим надо заниматься системно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Проблему ветхого жилья в ходе встречи поднял глава региона, а президент согласился с остротой проблемы. "Десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью, - отметил он. - Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка".

Нужен системный подход, и власти будут работать по этому направлению, подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в правительстве рассчитывают на принятие законодательной базы для новой программы расселения аварийного жилья в короткие сроки. Об этом он заявил Владимиру Путину на его совещании с кабмином и "Единой Россией". По словам зампреда правительства, к 1 января план уже будет окончательно утвержден. Он напомнил, что новая программа позволит определить единые для всех регионов подходы к расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.