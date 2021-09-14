Синоптик: Кратковременное потепление в Москве еще возможно

Главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец разбил надежды москвичей на долгое бабье лето в Москве. Его еще не было и, судя по всему, в полноценном формате и не будет.

В интервью радио "Спутник" Тишковец обозначил главные признаки бабьего лета: это стабильное тепло без осадков и ветра в течение пяти-семи суток. И хотя летом синоптики прогнозировали москвичам несколько затяжных периодов такой погоды, три теплых дня на прошлой неделе бабьим летом не были, считает Тишковец.

Потепление в Центральной России возможно после 17-18 сентября. Но оно, утверждает синоптик, будет кратковременным. В конце сентября в столице и близлежащих областях снова похолодает.

"Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето", - резюмировал Тишковец.