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14.09.2021 23:37
Рубрика: Власть

Сотни ивановских школьников отстранили от занятий из-за коронавируса

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Иваново)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
В Иванове 26 классов 18 школ закрыты на карантин из-за заболевших ковидом. Более 700 ребят продолжат занятия в дистанционном режиме.

- Случаи заболевания единичны, но по требованию Роспотребнадзора даже при одном инфицированном или контактировавшем с больным ученике либо педагоге на карантин закрывают весь класс. В большинстве школ прекращены занятия в одном классе, в трех - сразу в нескольких. Например, в 32-й гимназии COVID-19 обнаружен у детей из многодетной семьи, и там на карантин отправлены сразу три класса, - сообщила "РГ" замначальника городского управления образования Елена Гуляева.

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По той же причине закрыты для посещения несколько групп в ивановских детсадах. "Дети болеют коронавирусом реже, чем взрослые, и заболевание у них проходит в легкой форме. После выздоровления, как правило, никаких нарушений не происходит. Поэтому диспансеризацию после перенесенного COVID-19 дети не проходят", - рассказал "Российской газете" директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

Еще в трех классах ивановских школ введен карантин по ОРВИ. Здесь порогом для перевода на дистанционное обучение является заболевание свыше 20 процентов учеников.

Похожая ситуация наблюдается и в Волгоградской области, где карантин по COVID-19 введен в 28 классах...

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