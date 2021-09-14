Упадут ли цены на "вторичку"

Впервые с начала года в городе подешевело вторичное жилье - средняя стоимость квадратного метра в августе снизилась на 0,86% - до 262 тысяч рублей, как подсчитали аналитики консалтинговой группы SRG. Дальнейшего падения цен в ближайшей перспективе ждать не стоит, считают опрошенные "РГ" эксперты.

Названные цифры, отмечает директор по продажам агентства Point Estate Роман Амелин, сложно назвать снижением цен. "Это небольшое колебание, - объяснил он. - Связано оно с тем, что часть собственников продают недвижимость в иностранной валюте, и при переводе в рубли кажется, что стоимость упала. Тем более если мы говорим про "вторичку", где цены формируются субъективно". По мнению Амелина, ждать удешевления жилья не стоит. Во второй половине года обычно наблюдается рост цен, спрос увеличивается. "Не жду я снижения цен и в 2022 году, - говорит Роман Амелин. - Разброс цен на вторичном рынке очень высок и зависит от большого количества переменных".

По словам гендиректора "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерия Летенкова, цены стабилизируются, поэтому серьезного роста не ожидается ни осенью, ни зимой. Возможно даже снижение, так как у населения упала покупательская способность. Ни один показ квартир не проходит без вопроса покупателей о скидке. "Падение цен прогнозируется в разрезе реальных сделок, - подчеркивает он. - "Хотелки" продавцов, которые изначально выставляются в объявлениях, могут даже вырасти". На сайтах объявлений встречаются разные ценники. Возьмем однокомнатную квартиру площадью около 33 "квадратов". Расположена на втором этаже девятиэтажного дома 1969 года, в трех минутах ходьбы от метро "Медведково". Установлены новые окна, заменены коммуникации, радиаторы, но требуется ремонт. Собственник просит 8,2 миллиона рублей.

А рядом с соседней "Бабушкинской" в таком же доме 1979 года "однушка" в 39 "квадратов", продается уже за 10,2 миллиона рублей. На первичном рынке, по словам экспертов, спрос будет подогреваться большим количеством спецпредложений, нежели в прошлом году. По словам совладельца инвестиционной компании Garnet Екатерины Сивовой, застройщики почувствовали спад интереса. Некоторые девелоперы, отмечает гендиректор агентства недвижимости Homeway Марсель Ахметшин, начали предлагать вместе с банками ипотеку без первоначального взноса. Цены на экономкласс в новостройках на окраине начинаются от 220 тысяч рублей за "квадрат". К весне 2022 года стоимость "квадрата", по оценкам Ахметшина, вернется к прежним 190 тысячам рублей. Сейчас новая "однушка" в среднем стоит 9-11 миллионов рублей, "двушка" - от 12 до 14 миллионов рублей, а "трешка" - 15-18 миллионов рублей.