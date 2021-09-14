В Ивановской области создадут ОЭЗ промышленно-производственного типа

3,2 тысячи новых рабочих мест появится в Ивановской области благодаря созданию особой экономической зоны в регионе. На заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, одобрен проект ОЭЗ промышленно-производственного типа. На начальном этапе в рамках экономической зоны заявлено пять инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 8,3 миллиарда рублей.

В Ивановской области особая экономический зона появится на площадках в Иванове и Родниках. Планируется, что ОЭЗ будет находиться под управлением компании частного индустриального парка "Родники", имеющей опыт создания промышленной инфраструктуры и работы с отечественными и иностранными инвесторами.

Компетентно

Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области:

- Особая экономическая зона - это инструмент для привлечения инвестиций, пополнения бюджета и, конечно, создания новых рабочих мест. Уверен, что благодаря ОЭЗ мы добьемся этой главной цели в самых разных отраслях экономики, в том числе в ведущей отрасли региона - легкой промышленности.

В свою очередь Юрий Трутнев отметил, что новые ОЭЗ и ТОРы должны стать основой для создания дополнительных точек экономического роста, приносить новые налоги регионам, давать новую высокооплачиваемую работу тем, кто живет в этих территориях.