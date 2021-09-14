В Москве открывается масштабный фестиваль "Конные традиции России"

С 14 по 19 сентября на ВДНХ будут выступать кони и люди. Причем именно в указанной последовательности: 11 пони, 20 "больших" лошадей, 13 джигитов. И даже с учетом тренеров и коневодов численность "человеческой части" фестиваля "Конные традиции России" не превышает 20 человек. А лошадей - 31.

Соотношение символическое, поскольку в повседневной жизни все решительно не так. По статистике, в России примерно 1,4 млн коней. То есть на 100 россиян приходится одна лошадь. Всего-то.

А ведь было время... Последний русский император Николай II, вступив на трон, получил кавалерию в составе 60 конных полков. А к моменту краха империи в стране насчитывалось 38 млн лошадей.

Понятно, что сегодня армии не нужна огромная конница - в XXI веке в цене беспилотники, военные нейросети и боевые роботы. Но ведь и по мирному лошадиному поголовью мы отстаем не только от Мексики и Монголии. Напоминаю: у нас одна лошадь на сто человек. А в США соотношение 1 к 35.

Так что фестиваль в Москве - это не только ностальгия по славному прошлому, но и окно в будущее. Во всяком случае, на это очень рассчитывают организаторы фестиваля.

"Мы надеемся, что фестивали станут ежегодными, - говорит гендиректор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров. - Праздник проводим во взаимодействии с департаментом культуры Москвы. Символично и место: фестиваль проходит перед зданием с вывеской "Центр национальных конных традиций". Пока центр еще не открыт, надеюсь, его двери откроются в следующем году. Таким образом, наша школа обретет свой дом, Москва - центр конных традиций, а вся Россия в целом получит точку объединения всех конников и коннозаводчиков, то есть тех, кто воспроизводит конное поголовье, и тех, кто лошадей любит, кому они нужны".

Но чтобы у лошадей был завтрашний день, сегодня нужно припасть к истокам, вспомнить о традициях. На фестивале зрителей ждет показ знаковых и легендарных пород лошадей: в частности, орловских рысаков.

Организаторы уходят от хрестоматийного формата шоу: это когда задача всадников удивить публику акробатическими трюками, а задача зрителя бить в ладоши. Здесь гости смогут присоединиться к работе по чистке и седловке. Коневоды покажут, как ухаживать за лошадьми, чем кормить.

У нас одна лошадь на сто человек. В США - 1 к 35. Фестиваль - не только повод вспомнить великое "конное" прошлое, но и возможность заглянуть в будущее

Но, конечно, ежедневная изюминка праздника - выступление всадников Кремлевской школы верховой езды. Джигитовка, работа шашкой и пикой - все как положено. Тут уже без участия зрителей, работают только профи. Впрочем, если в число ваших талантов входит кордео (умение управлять конем без уздечки и седла) и скакать вниз головой - милости просим, записывайтесь для участия в следующем фестивале. Такие кадры очень нужны.

Найти место, где можно бесплатно окунуться в мир великолепных лошадей и красивых наездников, - просто. Фестиваль проходит на конном манеже ВДНХ под названием "Выводной круг". Он расположен у легендарных павильонов "Коневодство". Если молодое поколение не сообразило, где это, да и что легендарного в конюшнях 1950-х, то самое время обратиться к отцам и дедам. Они подскажут. Возможно, смахнув слезу ностальгии.