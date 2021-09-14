Во вторник в Москве появился новый вид общественного транспорта - автобус по требованию. Сервис "По пути" позволяет заказывать автобусы через приложение и ездить по заданному маршруту.

Пока что этот сервис работает в тестовом режиме. Он доступен тем, кто подал заявку на участие в эксперименте. "По пути" работает с помощью бета-версии приложения "Московский транспорт". Там видны желтые микроавтобусы, их передвижение в реальном времени. Пользователь выбирает в меню необходимый сервис, стартовую и конечную точку пути. Система сама рассчитывает маршрут так, чтобы он был удобен всем находящимся в автобусе. И водитель просто развозит всех попутчиков по заданным точкам.

Фактически это будет промежуточный вариант между маршрутным и обычным такси. Тарифы пока не установлены. Всем участникам теста каждая поездка обходится в один рубль - он списывается с "Тройки" или привязанной банковской карты. Пока "По пути" работает только в части Новой Москвы, примыкающей к метро "Прокшино". Однако после окончания тестирования зону предлагается расширить.