В Москве при поддержке спецназа задержан сбежавший из ИВС в Истре Мавриди

Детективная история с дерзким побегом пятерых подследственных из изолятора временного содержания в Истре подошла к концу. Более месяца потребовалось, чтобы задержать пятого, самого опасного из всех сбежавших - киллера Александра Мавриди.

Сразу после задержания Мавриди заявил оперативникам, что он Владимир Иванов, приехавший из Ростова. Фото: sledcom.ru

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре", - сообщила сразу после задержания беглеца официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в результате проведенного комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной.

Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение СК России.

"Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы", - добавила Волк.

Сразу после задержания на вопрос оперативников беглец заявил, что он якобы Иванов Владимир Иванович, который приехал три дня назад в Москву из Ростова. Ранее не судим и нигде не прописан, а родился 8 марта 1976 года.

Впрочем, уже на допросе в ГСУ СК России по Московской области Мавриди "раскололся", сообщив, что он никакой не Иванов, а Мавриди Александр Николаевич 16 января 1971 года рождения. Сначала он пояснил, что все это время прятался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области, а перед задержанием скрывался в храме в Митине.

Александр Мавриди рассказал, что прятался в заброшенных зданиях, а перед задержанием скрывался в храме в Митине

Эту его версию тоже сейчас проверяют следователи. Слишком не похож Мавриди на прибившегося к храму бродягу, за которого он себя выдает. Тем более что при задержании у него в рюкзаке обнаружили 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей - то есть в общей сложности около 400 тысяч рублей. Наличие долларов и евро в "кошельке" Мавриди наводит на мысль, что дальше его путь лежал за границу. И вряд ли эти деньги ему пожертвовали сердобольные старушки на паперти - скорее всего, у него был сообщник или сообщники, которые в том числе помогли с побегом из Истры.

В свою очередь, как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, на допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега. На кадрах допроса показано, как следователь в перчатках изучает тот самый замок камеры, который смогли выкрутить арестанты и сбежать на свободу.

"Закрывать замок на два оборота!" - написано на замке с наружной стороны и "ЗК-7" - с другой. Судя по видео, все болты, которые держали замок на двери камеры, были аккуратно вывинчены.

Теперь кроме обвинения в убийстве главы компании "Мясная империя" Александру Мавриди предъявлено обвинение в побеге из-под стражи.

При этом само расследование побега из ИВС в Истре еще не закончено. Дерзкий побег был совершен в ночь на 6 августа. Вместе с Александром Мавриди в бега подались четверо молдаван, которые проходили по делу о серии краж из коттеджей.

По данным СК, побегу предшествовало то, что сначала всех арестантов поместили в одну камеру и перевели к ним Мавриди.

Непосредственно перед побегом дежурный сотрудник ИВС выключил камеры видеонаблюдения. Потом они с напарником ушли спать. При этом отверстия в двери камеры, так называемая кормушка, остались открытыми.

Беглецы с помощью гаечного ключа отвинтили через кормушку замок камеры и спокойно вышли на свободу. Позже двум сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении полномочий.

Последнего из молдавской четверки беглецов задержали 18 августа. За информацию о местонахождении Мавриди, следов которого не могли найти больше месяца, МВД объявило награду сначала в один, а потом в полтора миллиона рублей.

Кроме побега Мавриди обвиняется в убийстве, вымогательстве и незаконном лишении свободы. По данным следствия, предварительно установлено, что в ноябре 2020 года Мавриди совершил убийство.

Речь идет об убийстве известного подмосковного бизнесмена, миллиардера и "колбасного короля" Владимира Маругова, которого застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с гражданской женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла убежать, Маругова же преступники застрелили из арбалета. Вскоре был задержан Мавриди. При обыске в его квартире обнаружили арбалет, а еще пенсионера в наручниках, у которого Мавриди вымогал квартиры.