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14.09.2021 22:52
Рубрика: Общество

В столице открыли собачьи площадки с тактильными поверхностями

Текст: Ирина Огилько
В столице открыли четыре необычные площадки для выгула собак, созданные в рамках программы мэра Москвы "Мой район". Это первые площадки с тактильными поверхностями и использованием экоматериалов. Их концепцию разработали при участии кинологов. Зачем лапам нужны впечатления, выяснил корреспондент "РГ", побывав на открытии новинки на северо-востоке столицы.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

По данным властей, в городе около 1,2 миллиона домохозяйств держат собак, причем их число ежегодно увеличивается. При этом обустроенных площадок на весь город всего около 700. Согласно опросу, проведенному властями, около 63 процентов москвичей отмечают, что площадки находятся далеко от дома, еще 45 процентов - что сами территории находятся в плохом состоянии. Изменять эту ситуацию решили в том числе в рамках программы "Мой район". В качестве опытных территорий взяли четыре площадки в районах - Можайский, Северное Медведково, Ясенево и Лосиноостровский. В результате к сентябрю работы закончили.

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Самая передовая из них расположена на Анадырском проезде (район Лосиноостровский). Ее разместили в 15 метрах от 9-этажного жилого дома №49 и самим проездом. Но ранее на этом месте уже была так называемая "выгулка": между тополями протаптывали дорожки вдоль дома сами собачники с питомцами. Основным минусом территории было то, что по весне здесь образовывалось "минное поле". Жильцы жаловались на антисанитарию, собачники кивали друг на друга, уверяя, что сами они убирают отходы жизнедеятельности за своими подопечными. Однако жирную точку в этой истории может поставить новая площадка.

"Красота, хочешь или не хочешь, а к культуре здесь приучишься, - держа за поводок гавкающую лохматую черную дворнягу Белку, рассказала "РГ" жительница дома Екатерина Минаева. - Это тот же эффект, что и с благоустройством города. Были грязные лавочки во дворе и сломанные качели, там собирались асоциальные элементы. Сейчас привели в порядок территорию - теперь в пинг-понг играют, никто не мусорит".

Площадка для собак и, правда, загляденье: огороженная, большая - 1,5 тысячи квадратных метров - территория, по краю идет тротуарная дорожка, чтобы во время дождя не ходить с грязными ногами. По краям площадки стоят несколько лавочек с перголами-навесами, большие круглые кадки с цветущими кустами. И кадки, и лавки, и перголы выполнены из светлого почти молочного цвета материала. Внешне кажется, что это дерево, на ощупь - что-то полимерное. "Это продукт переработки сложной упаковки, - пояснила "РГ" директор по корпоративным отношениям компании Mars-petcare Анастасия Тимошина. - На одну такую лавку пошло пять тысяч использованных пластиковых пакетов, а если бы они не пошли в переработку, гнили бы сотни лет на полигонах, нанося вред экологии".

Из этого же материала, кстати, сделаны и многочисленные гимнастические снаряды для собак: удобный бум, симпатичные барьеры, специальные кольца для прыжков, даже качели для развития выносливости у четвероногих и их хозяев. Гулять на территории одновременно могут разные псы, территория как бы разделена тропиночной сетью, невысоким кустарником. На вопрос "РГ": "А не будут ли здесь собачьи свары?" - кинолог Виктория Коваленко ответила, что впервые для социализации здесь использовали разные тактильные поверхности. Помимо шероховатой и холодной плитки и пушистых травяных газонов, здесь есть песчаные оазисы и "сухой бассейн" из кусков коры, а в качестве украшения - несколько возвышенностей, отделанных прорезиненным материалом. "Собаки, топая по разным поверхностям, будут получать новые впечатления, соответственно умнеть и социализироваться, так что драки - исключены", - пояснила Коваленко.

Фото: Karim SAHIB / AFP
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В вечерние часы территорию освещают точечные фонари, чтобы не мешать жителям соседнего дома. Как рассказал "РГ" префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев, была у них инициатива поздно вечером выключать подсветку на площадке, но жители, напротив, попросили больше света для безопасности. "Через месяц обсудим с ними, мешают ли поздние вечерние прогулки на площадке, - продолжил префект. - Если окажется, что мешают, будем в 23:00 площадку закрывать, хотя у меня в семье есть немецкие овчарки и знаю, что поздно вечером любят выгуливать серьезных собак".

По словам префекта, в округе становится больше модернизированных площадок. Всего на территории округа их около 100, из них 15, с учетом площадок этого года, уже обновлены. "С открытием этого места для выгула собак можно сказать, что мы задаем новый стандарт для таких территорий, - сказал Беляев. - Ведь домашние питомцы - это жители города, достойные комфортных условий жизни".

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