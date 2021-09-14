Власти Москвы призвали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды

Столичный департамент торговли и услуг призвал рестораторов Москвы временно закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается в заявлении, в Москве 14 сентября ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду и сильные дожди. Из-за этого рестораторов просят свернуть летние веранды и укрепить зонты и другие конструкции.

Ранее сообщалось, что в столицу идет холодный атмосферный фронт. Дневная температура опустится до 10 градусов, что соответствует октябрьским показателям. На этом фоне власти столичной агломерации приняли решение немедленно начать отопительный сезон.