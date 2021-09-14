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14.09.2021 15:35

Во Владимирской области завершены дорожные работы 2021 года по нацпроекту

Во Владимирской области на всех объектах 2021 года региональной дорожной сети завершены работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По данным администрации региона, асфальтобетонное покрытие выполнено на площади более 540 тысяч квадратных метров на участках дорог общей протяженностью 81 километр. Это на 18 километров больше, чем было запланировано изначально.

Самым крупным объектом региональной дорожной сети в рамках нацпроекта в 2021 году стал участок трассы Струнино - Площево в Александровском районе: в нормативное состояние приведено 14,5 километра автодороги. Стоимость работ по устройству 102 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия - 131 миллион рублей. Трасса проходит через пять населенных пунктов района, является одним из маршрутов направления Москва - Александров, а также имеет съезды к большому количеству участков садовых товариществ.

Фото: Администрация Владимирской области
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Всего в этом году на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Владимирской области благодаря нацпроекту выполнены работы на 21 объекте в десяти муниципальных районах. Пять дорожных участков отремонтировано в Суздальском районе, по три − в Вязниковском, Собинском и Судогодском районах.

Общий объем финансирования составил 651 миллион рублей (270 миллионов − средства федерального бюджета, 381 млн − областного дорожного фонда).

Уже утвержден перечень объектов регионального и межмуниципального значения, планируемых к реализации по дорожному нацпроекту в 2022 году. В него вошли участки автодорог в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском и Петушинском районах.

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