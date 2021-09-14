Вода в верховьях Дона в Тульской области покрылась рыжей пленкой

В Тульской области экологи обнаружили загрязнение Дона нечистотами оранжевого цвета. Прокуратура и Росприроднадзор начали масштабную проверку ЧП, сообщил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО "Экологическая защита" Вадим Баранов.

О том, что в Дон сливают нечистоты, в региональную общественную организацию "Экологическая защита" сообщили жители поселка Епифань. Выехав для проверки информации в указанное место, Вадим Баранов обнаружил, что вода на участке реки неподалеку от спиртзавода мутная, дурно пахнущая и с рыжими пятнами пленки на поверхности.

- Необходимо было срочно выяснить, где конкретно находится место сброса, и что стало его причиной - аварийная ситуация или чья-то преступная халатность, и принять срочные меры по устранению дальнейшего загрязнения, - пояснил Баранов.

После обращения экологов сотрудники Кимовской межрайонной прокуратуры и Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора начали проверку ЧП. В частности осмотрели территорию и производство спиртзавода "Донской" в Епифани. По словам Вадима Баранова, особое внимание комиссия уделила образованию жидких отходов на всех стадиях производства. Прокуратурой запрошена технологическая и производственная документация.

По результатам проверки при наличии оснований будут приниматься меры прокурорского реагирования.