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14.09.2021 11:27
Рубрика: Власть

Волейбольная школа "Ника" получит новый спорткомплекс в 2022 году

Текст: Любовь Проценко

Волейбольная школа "Ника" получит новый спорткомплекс в 2022 году. Об этом сообщил в интервью "Комсомольской правде" руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В Калининграде открылся новый крупный спорткомплекс с бассейном

Напомню, школа олимпийского резерва №65 "Ника" - одна из ведущих волейбольных школ в Москве. Расположена она в районе Текстильщики. Там и началось строительство нового спорткомплекса из легковозводимых конструкций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Сейчас у школы нет собственного здания, занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы.

Спортивный комплекс расположен на Волжском бульваре, 8. В нем будет игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки и с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн для оздоровительного плавания 25х16м. Во время соревнований три тренировочные площадки можно будет трансформировать в одну.

Стены здания обошьют по каркасно-обшивной технологии алюминиевыми панелями с перфорацией и применением керамических плит. Активно будет использовано витражное остекление, что обеспечит хорошую инсоляцию объекта. Цветовая гамма позволит гармонично вписать новое здание в окружающую застройку.

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