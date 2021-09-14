Завершено благоустройство Звездного бульвара на северо-востоке столицы

На участке Звездного бульвара от 6-го Новоостанкинского проезда до улицы Годовикова в Останкинском районе СВАО завершены последние работы по приведению объекта в порядок.

Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, Звездный бульвар - один из главных променадов района Останкино. У начала бульвара расположен южный выход со станции метро "ВДНХ".

Работу проводили в несколько этапов, которые заняли два года. В этом году сделали детскую площадку с игровым комплексом в виде крепости, обустроили деревянную беседку с террасой и площадки со скамейками для тихого отдыха, обновили дорожно-тропиночную сеть и создали дополнительные маршруты для прогулок. Также дополнительно высадили деревья и кустарники, обновили освещение.

Напомним, что участок бульвара от Аргуновской улицы до улицы Годовикова благоустроили в прошлом году, а территорию между 6-м Новоостанкинским проездом и проспектом Мира - несколько лет назад.