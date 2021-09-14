На Чукотке 20 грузовиков застряли в снежном плену

Сильный снег осложнил ситуацию на трассе, соединяющей Певек и Билибино. В минувший понедельник движение по ней приостановили, в результате чего несколько десятков большегрузных автомобилей застряли в пути.

Как сообщила пресс-служба окружного департамента промышленной политики на своей странице в Instagram, на перевалах наблюдаются значительные снежные заносы, и пока дорожные службы не справляются с их расчисткой. Сегодня к ликвидации последствий снегопада планируют привлечь дополнительные силы.

В 240 километрах от Певека открытия дороги ожидают более 20 грузовиков, с их водителями поддерживается спутниковая связь, уточнили в департаменте.

По предварительным данным, на устранение снежных заторов понадобятся сутки.

Между тем, как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЧАО, ситуацию взял под контроль окружной прокурор Константин Прохоров. Он поручил организовать проверку соблюдения законодательства в сфере надлежащего содержания автодороги. От управления МЧС и департамента промышленной политики потребовали в кратчайшие сроки устранить последствия снегопада и возобновить движение по трассе. Кроме этого, властей обязали обеспечить водителей продуктами и топливом.