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14.09.2021 08:08
Рубрика: Происшествия

На Камчатке водитель погиб под колесами погрузчика

Текст: Ольга Коваль

В Пенжинском районе Камчатского края прокуратура выясняет обстоятельства гибели работника Аметистового золоторудного месторождения.

На камчатском руднике погиб шахтер

Трагедия произошла в минувший понедельник на карьере "Южный-2". 52-летний водитель выполнял погрузку горной породы. В какой-то момент мужчина остановил машину и вышел из нее.

"Из-за самопроизвольного движения погрузчика произошел наезд на водителя передним и задним левым колесами. От полученных травм он скончался на месте", - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство сейчас выясняет, как на предприятии исполняется законодательство об охране труда. Следственный отдел МО МВД России "Корякский" также проводит проверку.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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