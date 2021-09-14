На Камчатке водитель погиб под колесами погрузчика

В Пенжинском районе Камчатского края прокуратура выясняет обстоятельства гибели работника Аметистового золоторудного месторождения.

Трагедия произошла в минувший понедельник на карьере "Южный-2". 52-летний водитель выполнял погрузку горной породы. В какой-то момент мужчина остановил машину и вышел из нее.

"Из-за самопроизвольного движения погрузчика произошел наезд на водителя передним и задним левым колесами. От полученных травм он скончался на месте", - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство сейчас выясняет, как на предприятии исполняется законодательство об охране труда. Следственный отдел МО МВД России "Корякский" также проводит проверку.