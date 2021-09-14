На Камчатке запустили платформу социальных сервисов

Уникальная цифровая платформа социальных сервисов "КАМбалл" начала работу в Камчатском крае. С ее помощью местные жители могут копить баллы за активность и использовать их, чтобы получить подарки от партнеров программы.

"КАМбалл" представляет собой государственную программу лояльности по аналогии с бонусными проектами в коммерческом секторе. Чтобы стать ее участником, следует только скачать мобильное приложение и зарегистрироваться. За это сразу же начислят "приветственные" бонусы. "Мы запустили приложение 10 сентября, - рассказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. - Программу также привязали к проекту "Решаем вместе".

Бонусы дают исключительно за полезные дела. К примеру, за то, что вы прошли ежедневную норму в 10 тысяч шагов, сообщили о неправильно припаркованном авто или стали победителем в соревновании. Кроме того, программа сама предлагает участвовать в различных мероприятиях. Расходовать баллы можно на скидки на услуги партнеров проекта или, к примеру, на билет в кино. А в рамках пилотного запуска программы ее участники смогут приобрести за 200 баллов билет для участия в розыгрыше 100 ценных призов.

В будущем возможности мобильного приложения планируют расширить, выпустив пластиковые карты. Их держатели - ветераны труда, пенсионеры и другие социально незащищенные слои населения - смогут претендовать на скидки в магазине, проезд в общественном транспорте по особому тарифу и прочие льготы.