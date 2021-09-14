На Колыме задержали старателя с золотом на 1,3 млн рублей

В Магаданской области задержали работника одной из горнодобывающих компаний Сусуманского района, подозреваемого в краже 320 граммов промышленного золота.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, драгоценный металл 53-летний мужчина похитил во время работы в шахте. Он тщательно его упаковал, чтобы потом продать. Для этого старатель под предлогом получения медицинской помощи отправился в райцентр. Однако его планам помешали оперативники. Они задержали мужчину и доставили в отделение полиции.

Стоимость похищенного золота оценивается в 1,3 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.