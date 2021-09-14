Памятник натуралисту Георгу Стеллеру открыли на Командорах

На северо-западном мысе острова Беринга установили памятник ученому-натуралисту, первому исследователю Командорских островов Георгу Стеллеру, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

В торжественном мероприятии участвовали губернатор региона Владимир Солодов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен Сендергорд, потомки знаменитых российских мореплавателей Марат Беринг и Алексей Чириков, а также жители и гости села Никольское.

Памятник Стеллеру создал московский скульптор Илья Вьюев. Окружает скульптуру мемориальный комплекс "Исследователи морских млекопитающих Командорских островов" - дань памяти людям, которые внесли существенный вклад в изучение, охрану и популяризацию архипелага. На стендах размещена информация о его исследователях - от Стеллера до современных, их трудах и вкладе в мировую науку.

Адъюнкт Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Стеллер (1709-1746) был первым натуралистом, сделавшим описание Алеутских островов. Он занимает особое место в ряду исследователей как биолог-первопроходец.

"Вместе с Витусом Берингом Стеллер претерпел крушение и зимовал здесь при страшных лишениях. Но он продолжал работать - наблюдать и исследовать. На острове Стеллер сделал описания ранее неизвестных науке зверей и птиц: коровы морской, сивуча, морского кота, морской выдры, очкового баклана, стеллеровой гаги, голубого песца. Здесь же, в совершенно диких условиях, он задумал свой главный научный труд De bestiis marinis ("О морских животных"). Искренняя, глубокая преданность науке, вера в значимость объективных научных данных… Лично для меня Георг Стеллер символизирует настоящего ученого, неутомимого, неудержимого", - отметила директор заповедника "Командорский" Анастасия Кузнецова.

Власти Камчатского края уверены, что памятник Георгу Стеллеру и мемориальный комплекс "Исследователи морских млекопитающих Командорских островов" станут еще одной точкой притяжения для туристов на острове Беринга.

"Память о подвигах мореплавателей живет. Продолжается дело исследователей-натуралистов, которые занимались описанием морских млекопитающих, флоры и фауны, географического устройства этой части мира. На острове развивается заповедник, который тоже продолжает дело Георга Стеллера", - заявил Владимир Солодов.