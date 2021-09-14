В Хабаровске нашли обезглавленный труп мужчины

Следователи выясняют причину гибели мужчины, чье обезглавленное тело нашли на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

"Ампутированную голову обнаружили, мужчину опознали. Им оказался 23-летний местный житель", - сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова.

По ее словам, погибший не был бездомным. В пресс-службе ДВЖД, в свою очередь, добавили, что тело, лежащее в колее, обнаружили утром 12 сентября. На него наткнулся железнодорожник во время обхода пути. Версию о том, что мужчина погиб после столкновения с локомотивом, в компании опровергли.