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14.09.2021 06:15

В Якутии повысят надежность энергоснабжения в децентрализованной зоне

Текст: Татьяна Дмитракова
До 2024 года в 71 населенном пункте республики построят гибридные электростанции.

Первый такой комплекс, использующий дизельное топливо и солнечную энергию, запущен в поселке Улахан-Кюель (Табалах) Верхоянского улуса. Проект создания автоматизированной гибридной электростанции реализовало ПАО "РусГидро" при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестором стало ООО "Комплексные энергетические решения".

Мощность энергообъекта - 1125 кВт, в том числе за счет солнечной генерации - 400 кВт. Все его элементы объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу с минимальным потреблением топлива. Высокоэффективное оборудование и применение технологий солнечной энергетики позволят снизить расход дизельного топлива почти вдвое - до 45 процентов.

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- Благодаря вводу гибридной электростанции жители смогут получить более дешевую, экологически чистую и стабильную электроэнергию, - отметил глава Якутии Айсен Николаев. - До 2024 года мы планируем аналогичным образом модернизировать дизельные электростанции еще в 71 населенном пункте, что повысит качество жизни населения на отдаленных территориях.

До конца 2022 года намечено построить и ввести в эксплуатацию энергокомплексы в пяти населенных пунктах Якутии - селах Хонуу, Кулун-Елбют, Сасыр, Тебюлях Момского района и городе Верхоянск. Это станет крупнейшим проектом по развитию солнечной энергетики в изолированных районах России. Оптимизация локальной энергетики продолжится в 2023-м, когда будут модернизированы объекты дизельной генерации в 41 населенном пункте, и в 2024 году, когда гибридными станут энергоисточники в 25 селах.

Чтобы добиться надежности эксплуатации энергообъектов и бесперебойного снабжения электричеством, в Якутии консолидируют объекты энергетики на базе ПАО "Якутскэнерго". Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев и Виктор Хмарин, председатель правления - генеральный директор федеральной компании "РусГидро", в которую входит ПАО "Якутскэнерго".

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По информации регионального министерства ЖКХ и энергетики, в собственности республики сегодня находится 12 крупных объектов электроэнергетики и несколько тысяч мелких, ранее признанных бесхозными и оформленными в государственную собственность. Предполагается передать эти активы на баланс "Якутскэнерго". Это позволит использовать консолидированные источники инвестиций, привести электросетевые объекты в нормативное состояние, в том числе за счет необходимого ремонта, и, соответственно, повысить надежность электроснабжения. Консолидация энергообъектов будет осуществляться на условиях возвратности инвестиций и затрат на их консолидацию, а также безубыточности их эксплуатации.

Прошедший ВЭФ стал настоящим концессионным прорывом. Еще одно важное соглашение на нем подписали минвостокразвития России, Республика Саха (Якутия) и ГК "Росатом" - о реализации проекта безуглеродной атомной генерации в Арктической зоне республики. Речь идет об использовании концессионной модели для сооружения в Якутии наземной атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н. Электрическая мощность объекта - не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования - до 60 лет. АСММ позволит запустить перспективные промышленные проекты на территории Арктической зоны Якутии и обеспечит стабильное энергоснабжение для жителей.

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- Мы не просто замещаем устаревшие угольные и дизельные источники энергии на современные и безопасные. Мы связываем с этим проектом начало позитивных преобразований в поселке Усть-Куйга и Усть-Янском районе, а вместе с ним и во всей якутской Арктике. Станция вдохнет новую жизнь во все те проекты, которые там есть - и по олову, и по золоту, и по серебру. И в целом она позволит сделать район очень развитой территорией, комфортной для работы и жизни, - подчеркнул Ил Дархан.

Соглашение предусматривает совместную разработку плана комплексного социально-экономического развития арктических территорий Республики Саха (Якутии), модернизацию энергетической инфраструктуры - линий электропередачи для ввода нового объекта электроэнергетики и обеспечения энергией максимального количества потребителей, совершенствование транспортной инфраструктуры и создание социальной инфраструктуры для поселка Усть-Куйга и Усть-Янского района.

- Начиная с 2018 года мы ускоренными темпами реализуем проект сооружения АЭС малой мощности в российской Арктике, которая является новым эталоном экологически чистого и надежного источника энергии, служащего на благо региона и его населения, - заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В настоящее время по проекту сооружения АСММ заканчивается подготовка к прохождению главной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены общественные слушания. Строительство станции позволит преодолеть основные инфраструктурные ограничения запуска перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность цен на электрическую энергию, что привлечет новых инвесторов в регион и повысит качество жизни населения.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Якутия Республика Саха (Якутия)

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