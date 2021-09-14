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14.09.2021 06:57
Рубрика: Общество

В Приморье зафиксировали соседство двух родственниц-леопардесс

Текст: Анна Бондаренко

В национальном парке "Земля леопарда" впервые зафиксировано соседство двух родственниц-леопардесс: самки Leo 37F, которая носит имя Умка, и ее взрослой дочери Leo 113F, сообщила пресс-служба резервата.

Наблюдение было сделано с помощью фотоловушки. Сначала в объектив попала одна самка, а затем, буквально через пару минут, вторая. Кто есть кто, вычислили по особому расположения пятен. Ученые уверены, что обе хищницы знают о соседстве.

Эта информация интересна потому, что дальневосточный леопард долгое время считался одиночкой, который встречается и взаимодействует с другими особями только для размножения. Но такие случаи опровергают это утверждение.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По данным сотрудников "Земли леопарда", в одном помете с Leo 113F было еще двое котят - самец и самка. Повзрослев, они, в отличие от своей сестры, ушли на отдаленные участки нацпарка.

В сообщении также отмечается, что случаи общения взрослых самок дальневосточного леопарда все-таки фиксировались раньше - в 1970-80х годах на территории заповедника "Кедровая падь" исследователями Виктором Коркишко и Дмитрием Пикуновым. Тогда на одном участке жили две самки с котятами.

"При этом одна из них оставалась с котятами, а "хозяйка" участка охотилась и затем приводила всю группу к добыче. По предположению ученых, такую взаимовыручку объясняет именно наличие родственных связей, которые в том случае были доказаны", - подчеркивают специалисты.

Новые наблюдения подтверждают сделанные 40 лет назад выводы.

"Несмотря на то, что целенаправленные исследования дальневосточного леопарда ведутся уже почти 50 лет, мы еще не все знаем об социальных взаимоотношениях этих зверей. Если самец и самка фиксируются фотоловушками вместе, то, как считается, это относится к воспроизводству. Но двух самок, зарегистрированных в одном месте в одно время, мы наблюдаем впервые", - рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Анна Виткалова.

Справка "РГ"

На "Земле леопарда" установлено около 450 фотоловушек, с помощью которых получено немало интересных фактов о редчайшем хищнике. Сейчас в России обитают около 110 его особей, и это значительный прогресс, которого удалось добиться благодаря природоохранной работе. В начале века в дальневосточных лесах обитало всего 35 диких леопардов.

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