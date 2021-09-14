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14.09.2021 20:57
Рубрика: Общество

Бережливые технологии позволили в три раза сократить время выпуска "Валдая 45Р"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород) , Олег Корякин (Казань) , Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8561)
Нижегородская область заняла первое место в России по количеству предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" в 2021 году. Плановый показатель составляет 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 155 предприятий.
Пассажиры "Валдая 45Р" довольны. Это судно на подводных крыльях по мягкости хода можно сравнить с машиной бизнес-класса. Фото: Антон Дерябин

Активными участниками нацпроекта стали судостроительные компании. Заводу "Красное Сормово" это помогло расширить возможности по строительству сухогрузов проекта RSD59 почти вдвое, с семи до 12 судов в год. "Окская судоверфь" вошла в перечень 35 предприятий России, которые получают годовую поддержку Федерального центра компетенций по внедрению бережливых технологий. Благодаря этой работе планируется повысить на 20 процентов скорость производства сухогрузов.

Фото: Центральное конструкторское бюро им. Р.Е.Алексеева
Нацпроекты: Новый "Валдай" и импланты на 3D принтере

В нацпроекте участвует и Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева - производитель "Валдая 45Р". Внедрение бережливых технологий позволило почти в три раза сократить время выпуска "Валдая". Каждое судно спускают на воду на 28 дней быстрее. Так что теперь их можно производить до шести в год.

"На предприятии выявили наиболее слабые стороны при формировании корпуса судна, в логистике, при сборочно-сварочных работах. И оптимизировали процессы", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

Он также сообщил, что как участник нацпроекта бюро получило региональную субсидию в размере трех миллионов рублей на обновление оборудования. В целом региональная программа предполагает субсидирование до пяти миллионов рублей в пределах 50 процентов затрат на модернизацию оборудования .

Во время пресс-тура журналист "РГ" смог воочию убедиться в справедливости превосходных оценок "Валдая 45Р". Это судно на подводных крыльях буквально парит над водой, за секунды "съедая" километры. По мягкости хода и звукоизоляции его можно сравнить с машиной бизнес-класса.

Оценили судно и в других регионах. По словам гендиректора предприятия Сергея Итальянцева, закончена работа над заказом для Чувашии на три судна. Два "Валдая" уже курсируют в Якутии на Лене, еще два - в Ханты-Мансийском автономном округе.

Четыре судна остались "дома". Они перевозят нижегородцев и гостей региона в Городец, Макарьево, Чкаловск и к Шуховской башне. С недавнего времени "Валдаи" начали ходить и на Стрелку. Рейс рассчитан на тех, кто хочет прокатиться на "Валдае", не затрачивая на это целый день, как получается, например, с поездкой в Макарьево. Пассажиры могут побывать у собора Александра Невского, у нового памятника святому князю или просто доехать без пробок до микрорайона "Седьмое небо".

В регионах Общество Наука Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Национальные проекты 2019-2024

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