Хуснуллин: Трассу Москва-Казань строят 10 тысяч человек

Несмотря на кадровый голод, на строительстве скоростной трассы Москва-Казань уже сейчас трудятся 10 тысяч человек и 4 тысячи единиц техники. Об заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"Пандемия создает проблемы для дорожного строительства: не хватает трудовых ресурсов, растут цены на стройматериалы, - признал Марат Хуснуллин. - Тем не менее, отрасль продолжает работать".

Помимо федеральных трасс, опережающими темпами обновляют и муниципальные дороги в регионах. На эти цели в этом году выделено 60 млрд рублей дополнительного бюджетного финансирования за счет неиспользованных остатков средств в казне, добавил вице-премьер.