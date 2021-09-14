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14.09.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Как пандемия повлияла на производство соли в Сибири

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
О добыче соли, росте экспорта и социально ориентированных проектах рассказал директор компании "Руссоль" Сергей Черный. На сегодня это крупнейший производитель соли в стране, осуществляющий добычу и производство соли в Оренбургской, Иркутской, Астраханской и Тульской областях. В последнее время компания активно наращивает обороты поставок своей продукции, в том числе, на экспорт.
Фото: Пресс-служба компании "Руссоль" Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"

Пандемия затронула все сферы жизни, какие изменения произошли в отрасли добычи и переработки соли?

Сергей Черный: Прошлый год для нас, как и для многих, оказался не простым, прежде всего потому, что люди болели. Мы приняли решение и вакцинировали практически 90 процентов персонала. Каждый понимает свою ответственность за общее дело. В этом году ситуация нормализовалась, у нас практически нет заболевших.

Фото: Пресс-служба НКНП
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Соль - это такой товар, который не подвержен колебаниям на рынке. Люди как употребляли его, так и продолжают это делать. Сегодня доля продукции "Руссоль" составляет более 50 процентов на отечественном рынке.

Производство соли на месторождении "Усольское" - одно из старейших в России. С приходом оренбургской компании оно было модернизировано и по большей части автоматизировано. Помимо того, что Усолье-Сибирское остается "сибирской солонкой" страны, снабжая солью многие регионы за Уралом, за прошлый год на 80 процентов вырос экспорт усольской соли в Казахстан, Кыргызстан, КНР и Монголию.

Мы еще до сих пор до конца не вышли на полные производственные мощности сибирского завода и сейчас занимаемся тем, чтобы реализация увеличилась и продажи росли. В 2020 году мы произвели 120 тысяч тонн соли, нарастили мощности за год, поэтому начали дополнительные поставки с Усолья-Сибирского в Китай.

Курс на модернизацию взят и в других регионах присутствия компании?

Сергей Черный: Да, в городе Новомосковск Тульской области построен самый современный технологичный завод, входящий в компанию "Руссоль". Он ориентированный только на производство продукции из соли. Сырье поступает с месторождений Соль-Илецка и Нижнего Баскунчака, а объемы производства позволяют снабжать качественной пищевой солью всю центральную Россию. Мы создаем современное производство, комфортные рабочие места.

Несмотря на масштабную автоматизацию производства, главным ресурсом компании остаются люди. Сегодня как никогда востребованы специалисты, которые готовы повышать уровень образования, оперативно перестраиваться под новые веяния времени и осваивать другие профессии. Профессия слесаря в России стала неперспективной, электрика - тоже, при этом я вижу огромное количество майнинговых ферм, построенных и наставленных везде по Усолье-Сибирскому. Они не производят никакого продукта, не имеют добавочной стоимости. Это создает иллюзию занятости и иллюзию достатка в стране.

В последнее время ваше имя все чаще связано с важными социально ориентированными проектами. Расскажете о них? Многомиллионные транши на покупку медицинского оборудования для больниц и помощь детским спортивным командам, строительство инфекционной больницы в Оренбурге и детского сада в Астраханской области, создание благотворительного фонда имени Елены Черной - это лишь неполный перечень действующих проектов.

Сергей Черный: Не считаю себя меценатом, просто занимаюсь работой, чтобы в этом городе и в этом обществе жизнь стала немного лучше. Мы делаем это для людей, которые здесь работают и живут.

Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"
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Речь идет как об адресной помощи, так и о реализации программ социальной поддержки населения во всех регионах присутствия компании. В Оренбурге открылся Центр восточных единоборств, где с 1 сентября начали обучаться порядка 800 воспитанников, из них 200 - бесплатно по муниципальной программе.

На сегодняшний день, по крайней мере, выстроилась какая-то система: в том же Усолье-Сибирском люди понимают, что они хотят, город стал чище. За те годы, что я здесь нахожусь, есть изменения. Но есть и проблемы. Главная - это отток людей. У нас есть потребность в электрослесарях, инженерно-техническом составе, энергетическом составе. Потому что здесь надо работать, осознавать ответственность. Кому-то это не нравится - зачем я ночью буду вставать и бежать двигатель перебирать. Но могу сказать в "Усолье" у нас коллектив практически состоявшийся. И процентов 70-80 - это специалисты, которые работают по 20 лет, но достаточно много и молодых. Это люди, которые живут производством. Для них это жизнь, как и для меня.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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