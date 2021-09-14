Китай заинтересовался продукцией сельхозкооператива из Татарстана

Манекен для обучения врачей-хирургов выполнен с анатомической точностью. Он имеет внутренние органы, систему кровообращения. И даже потеет.

Компания "Эйдос-медицина" производит медицинские симуляторы для 30 стран. И входит в пятерку мировых лидеров этого профиля. Среди партнеров компании - университет и клиника в Японии, колледж и университеты в США. Трудно поверить, что десять лет назад это был стартап двух человек. "Эйдос-медицина" располагается в казанском "Технопарке".

Как рассказал исполнительный директор компании Николай Тихонов, здесь выпускают два типа медицинских тренажеров. Первый - симулятор пациента для отработки навыков первой помощи и проведения анестезии. "Что касается манекена для хирургов, то это ростовая копия человека, с полной артикуляцией. Она потеет, плачет, моргает глазами и даже может кричать и произносить некоторые фразы, - поясняет Николай Тихонов. - Материалы для манекенов на 95 процентов мы делаем сами".

Компания год от года растет, выходит на новые рынки. И в этом ей помогает нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Минэкономики Татарстана покрывает большую часть расходов на участие в международных выставках, берет на себя хлопоты, связанные с сертификацией и доставкой товаров.

Еще одно необычное предприятие - сельхозкооператив "Заготовитель" - действует под Казанью на территории промышленного парка "Сокуры". Здесь производят травяные чаи для Татарстана и других регионов страны. А началось все с хобби. Казанский предприниматель Рамиль Яруллин любил с друзьями собирать травы, чтобы потом попить с ними ароматный и полезный чай. Постепенно увлечение переросло в бизнес. Кооператив получил грант "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

3,7 миллиарда рублей - столько планируют направить на гранты "Агростартап" в этом году. За восемь месяцев победителями региональных конкурсов стали более тысячи проектов

Сейчас производственная площадь кооператива составляет около тысячи метров. Трудятся здесь около ста человек. В основном это сельские жители, работники крестьянско-фермерских хозяйств из пяти регионов - Татарстана, Крыма, Адыгеи, Алтая, Московской области. Все они занимаются выращиванием или заготовкой трав, ягод и фруктов. В прошлом году в высушенном виде у пайщиков кооператива закупили на переработку более 100 тонн сырья.

Развивать бизнес Рамилю Яруллину помогает нацпроект по малому и среднему предпринимательству. "Я получил два льготных микрозайма на 5 и 11 миллионов рублей, - говорит председатель кооператива. - Своевременно расплатился с поставщиками, что помогло выйти на прибыль. Начать строительство нового склада".

Сейчас продукцией Рамиля Яруллина заинтересовались за рубежом. Причем даже на родине чая - в Китае.